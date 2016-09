Gipfeltreffen der Pharmabranche - PHARMAZING DAYS 2016

Hausmesse von Uhlmann Pac-Systeme GmbH&Co. KG

(PresseBox) - Die Pharmazing Days fanden vom 19. bis 21. April 2016 erstmals in der am Vortag eröffneten, neuen Halle für Montage und Logistik der Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG statt. Auf 5.500 Quadratmetern zeigte das Unternehmen fünf aktuelle Pharma-Verpackungslinien und viele Service-Themen ? mehr als auf jeder anderen Messe.

Laut Geschäftsführer Siegfried Drost sind die Pharmazing Days: ??die kleinste und gleichzeitig größte Messe ihrer Art. Groß genug, um hochkarätige Experten anzuziehen und das komplette Spektrum des pharmazeutischen Verpackens erlebbar zu machen. Klein und persönlich genug, um schnell mit Fachleuten und anderen Gästen ins Gespräch zu kommen. Dieser Mix macht den Event für viele Vertreter internationaler Pharma-Unternehmen zu etwas Besonderem.?

Der Marktführer aus Laupheim bot seinen Kunden die Möglichkeit, das Uhlmann-Portfolio in Aktion zu erleben, Kontakte zu knüpfen und sich in Expertenvorträgen über die aktuellen Trends der Branche zu informieren. Zusätzlich präsentierten 35 weitere Mitaussteller ihre Technik-Highlights. Das Resultat: Über 1.500 begeisterte Gäste aus aller Welt und für Uhlmann die erfolgreichste Hausmesse aller Zeiten.

KECK war dabei der zuverlässige Partner für Konzeption, technische Planung, Produktion bis zur Umsetzung der Veranstaltung. Im eigenen Gebäude wurde die Markenwelt von Uhlmann greifbar und die Botschaften erfolgreich vermittelt.



Über 25 Jahre erfolgreich am Markt, 150 Mitarbeiter und Leidenschaft für unsere Aufgabe - wir sind KECK. Unsere Referenzen sind so breit gefächert wie unsere Lösungen. Denn eines findet sich nicht bei uns: Alltägliches. Wir setzen Projekte immer außergewöhnlich und kreativ um, perfekt auf unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen zugeschnitten.

Für sie realisieren wir von ausgefallenen Messeständen und Showrooms bis hin zu aufwendigen Licht- und Kommunikationskonzepten alles, was für eine erfolgreiche Markeninszenierung erforderlich ist. Wir decken das gesamte Leistungsspektrum ab - Strategie, Beratung, Design, Konstruktion und Montage. Der wichtigste Schritt bei jedem Projekt heißt: die Marke zu verstehen. Wir finden ihren Kern und präsentieren diesen einheitlich und einzigartig. Wir inszenieren nicht nur Marken, wir machen sie noch erfolgreicher.





KECK GmbH

