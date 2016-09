Wechsel an der Spitze von Concorde Filmverleih / Nach Markus Zimmer wird ab 2017 Holger Fuchs neuer Verleih-Chef

(ots) - Nach siebzehn Jahren als Geschäftsführer des

Münchner Independent-Filmverleihs Concorde sowie zwanzig Jahren als

verantwortlicher Spielfilmeinkäufer und Produzent für die Tele

München-Gruppe (TMG) verlässt Markus Zimmer auf eigenen Wunsch zum

Ende des Jahres das Unternehmen, um sich neuen beruflichen

Herausforderungen zu widmen.



Markus Zimmer: "Es waren fantastische Jahre mit großartigen

Erlebnissen und Erfolgen, die durch die Unterstützung von und die

Zusammenarbeit mit Dr. Herbert Kloiber möglich wurden."



In seiner Zeit bei der Tele München Gruppe war Markus Zimmer für

die Akquisition und als Geschäftsführer des Concorde Filmverleihs für

die anschließende Herausbringung von über 250 Kinotiteln

verantwortlich, darunter Blockbuster wie die TOMB RAIDER-, IRON MAN-

und die TWILIGHT-Franchise-Serien, aber auch Arthouse-Klassiker von

Regisseuren wie David Lynch, Woody Allen und Lars von Trier. Als

Produzent deutscher Kinospielfilme stellte er für das Unternehmen,

oft in Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Margarethe von Trotta,

Joseph Vilsmaier und Gregor Schnitzler, Titel wie ROSENSTRASSE,

VISION - AUS DEM LEBEN DER HILDEGARD VON BINGEN oder DIE GESCHICHTE

VOM BRANDNER KASPAR her, die, mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnet,

auch auf zahlreichen Festivals zu Gast waren.



Dr. Herbert G. Kloiber: "Markus Zimmer ist mit Sicherheit die

prägendste Persönlichkeit meiner über 40jährigen Berufserfahrung im

Spielfilmbereich. Sein unglaublich fundiertes Wissen, sein

umsichtiges, stets überlegtes Handeln und vor allem seine

herausragende Zuverlässigkeit und Geschmack haben ihn zu einer Säule

der Tele München Gruppe werden lassen. Ich wünsche Markus vor allem

Glück, Erfolg und Zufriedenheit und uns, noch lange auf seinen Rat

zählen zu können."



Im neuen Jahr kehrt der frühere Head of Sales der Concorde, Holger



Fuchs, nach sechs Jahren als Leiter Marketing und Sales bei

Constantin Film in das Unternehmen zurück und übernimmt zum 1. Januar

2017 die Geschäftsführung der Concorde Filmverleih GmbH.



Holger Fuchs: "In den vergangenen sechs Jahren konnte ich bei der

CONSTANTIN FILM viele spannende Erfahrungen sammeln, dafür möchte ich

mich bei Torsten Koch und allen Constantinern sehr herzlich bedanken.

Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung und meine Rückkehr zu

CONCORDE FILM. Markus Zimmer wird eine große Lücke hinterlassen, ich

werde mein Bestes geben, um irgendwann diese Lücke schließen zu

können. Herrn Dr. Herbert G. Kloiber, Herbert L. Kloiber und Markus

Zimmer danke ich herzlich für ihr Vertrauen."



Herbert Kloiber jun.: "Ich freue mich außerordentlich auf die

Zusammenarbeit mit Holger Fuchs, der unseren Verleih als

ausgewiesener Fachmann bereichern wird."







