LANTECH Healthcare IT Services und CGM TURBOMED informieren!

Neue Lösungspakete, neue Gesetze, neue Anwendertipps

(PresseBox) - Am 12. Oktober 2016 ist die LANTECH Informationstechnik GmbH wieder unterwegs:

Gemeinsam mit CGM TURBOMED informieren wir Sie im Maritim Hotel in Würzburg u. a. über die gesetzlichen Neuerungen im medizinischen Bereich.

Wir liefern Ihnen Antworten auf die Fragen, wie Sie eine revisionssichere Archivierung von Belegen sicherstellen und als CGM TURBOMED-Anwender Ihre Patienten auch ortsunabhängig optimal versorgen können. Selbstverständlich werden auch die besten Tipps und Tricks zum effizienteren Arbeiten mit CGM TURBOMED nicht zu kurz kommen!

CGM-TURBOMED-Praxen im Postleitzahlenbereich 97xxx erhalten in diesen Tagen eine Einladung, mit der sie sich für diese kostenfreie Veranstaltung am Mittwochnachmittag ab 14:30 Uhr anmelden können.





Dies ist eine Pressemitteilung von

LANTECH GROUP

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.09.2016 - 17:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1401267

Anzahl Zeichen: 866

Kontakt-Informationen:

Firma: LANTECH GROUP

Stadt: Klingenberg am Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung