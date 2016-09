Neues Onlineshop-System „ORDERU – das Shopsystem“ macht Lieferdienste unabhängig von Lieferportalen

Die Elbwind Media GmbH & Co. KG aus Hamburg präsentiert ihr speziell für Essenslieferdienste entwickeltes Onlineshop-System unter dem Namen „ORDERU – das Shopsystem“. Individuell auf die Bedürfnisse der Lieferdienstbetreiber zugeschnitten und komplett umsatzprovisionsfrei, stärkt es die Unabhängigkeit der Gastronomieunternehmen von den großen Lieferportalen.

(firmenpresse) - ORDERU – das Shopsystem – gibt den Betreibern von Lieferdiensten die Möglichkeit, über einen eigenen, suchmaschinenoptimierten Onlineauftritt sowie durch ein individuelles Bestellsystem, ihre Kunden zu erreichen. „Das System richtet sich vor allem an Lieferdienste, die mit den hohen Umsatzprovisionen der großen Lieferportalen nicht einverstanden sind und zukünftig unabhängig arbeiten möchten“, sagt Klaas Bartels, Geschäftsführer von Elbwind Media. „Die Inhaber können Rabatte selbst bestimmen und ihren Lieferdienst auf den Webseiten ausführlich vorstellen.“ Während Food-Delivery-Portale eine prozentuale Umsatzprovision in Höhe von 10 – 25 % von den Lieferdiensten pro Bestellung verlangen, zahlen ORDERU-Kunden maximal lediglich eine Pauschale von 0,60 Cent. Der Fokus liegt zudem darauf, den Lieferdiensten einen individuellen Außenauftritt zu ermöglichen und ein innovatives Bestellsystem zur Verfügung zu stellen.



ORDERU – das Shopsystem – ist das Nachfolgemodell des Shopsystems „Justin Time“, das im Jahr 2012 als Reaktion auf die Beschwerden vieler Lieferdienste über die hohen Umsatzprovisionen bei den gängigen Online-Lieferportalen eingeführt wurde. Seitdem hat Elbwind Media das System weiterentwickelt und ausgebaut, um optimal auf die Bedürfnisse der Bringdienste zugeschnitten zu sein. Die Software wird bereits unter anderem erfolgreich von den Unternehmen Munchies, Ready Pizza und der deutschlandweit agierenden Pizzalieferdienstkette SMILEY’S genutzt.



ORDERU – das Shopsystem – ist im responsive Webdesign gestaltet, das heißt, es passt sich in der Darstellung optimal auf Desktop-Computer, Smartphones und Tablets an. Lieferdienstbetreiber können das jeweils für sie passende Paket wählen, das insgesamt aus fünf Modulen besteht. Dabei sind die Grundmodule Onlineshop und Customer Control – ein Onlineshop-Backend zur Auswertung von Umsätzen, Bestellungen und Aktionen – in jedem Paket enthalten. Optional buchbar sind das Online-Marketing-Model, das die Auffindbarkeit in den Suchmaschinen verbessert, eine eigene App für iOS und Android sowie ein Marketing-Paket, das den Wechsel der Endkunden von den Lieferportalen zum eigenen Onlineshop erleichtert.





ORDERU – das Shopsystem – ist universell entwickelt, sodass es direkt an jedes Kassensystem mit Online-Schnittstelle und Bondrucker angeschlossen werden kann. Das spart Zeit und Geld, denn Bestellungen müssen nicht mehr per Fax übermittelt und abgetippt werden. Die Kommunikation mit den Endkunden läuft SSL-verschlüsselt über ständig überwachte Server. Das Team hinter ORDERU – das Shopsystem – ist 24 Stunden an jedem Tag im Jahr im Einsatz. Damit keine Bestellung verloren geht, sorgt die telefonische Bestellübermittlung durch das Callcenter dafür, dass auch bei einem technischen Übertragungsproblem jeder Kunde sein Essen bekommt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.das-shopsystem.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Elbwind Media - Kommunikation ist unser Fachgebiet. Design ist unsere Sprache.

Wir vermitteln Ihre Botschaft. So wie Sie sie meinen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ORDERU - das Shopysystem

PresseKontakt / Agentur:

Christian Grohganz

[Presse und Medienkontakte]



Mail: c.grohganz(at)elbwindmedia.de

Tel: +49 (0) 40 60940987-4



Elbwind Media

Poolstraße 7

20355 Hamburg

Datum: 16.09.2016 - 18:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1401268

Anzahl Zeichen: 3233

Kontakt-Informationen:

Firma: ORDERU - das Shopysystem

Ansprechpartner: Christian Grohganz

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 609409874



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung