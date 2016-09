Mitteldeutsche Zeitung: zu Bautzen

(ots) - Schon damals war es falsch, Xenophobie und

Rassenhass als ostdeutsche Sonderbefindlichkeit zu erklären. Denn

schon damals machte der Hass auf die Fremden nicht an der ehemaligen

deutsch-deutschen Grenze halt, schon damals lag Mölln, 1992 zwei

türkische Mädchen und deren Großmutter bei einem Brandanschlag

ermordet wurden, in Schleswig-Holstein. Zwar ist nicht zu übersehen,

dass Sachsen inzwischen eine Hochburg des Rassismus ist, die

sächsische Integrationsministerin räumt es ein, und die Statistik

bestätigt es: Die Zahl rechtsmotivierter und rassistischer Angriffe

auf Asylbewerber und Helfer stieg im vergangenen Jahr um 86 Prozent

auf 477 Taten. Aber das Bestürzende an den Nachrichten aus Bautzen

ist, dass sie in einem gesellschaftlichen Klima entstanden sind, in

dem Rassismus und Fremdenfeindlichkeit selbst in bürgerlichen Kreisen

Zuspruch erhalten und eine Partei gefunden haben, die das zum

Programm erklärt.







