Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Bautzen

(ots) - Bautzen ist ja leider kein Einzelfall. Auch

Heidenau und Hoyerswerda, Freital und wie die aus einschlägigen

Gründen berüchtigten Orte alle heißen liegen in Sachsen.

Ausgerechnet in einem Bundesland, in dem seit der Wende

ununterbrochen die CDU regiert, versagen die Hüter der öffentlichen

Ordnung wiederholt. Das gilt sowohl für den Umstand, dass

Jugendliche - die hier Obhut und Hilfe beanspruchen - in der

Öffentlichkeit herumpöbeln, als auch für die Langmut mit braunen

Radaubrüdern, die sich als Hilfssheriffs gebärden. Beides ist nicht

zu dulden. Der Staat ist Garant der Sicherheit. Sofern da Zweifel

aufkommen, schürt das den ohnehin fortschreitenden Verlust an

Vertrauen in seine Instanzen.







Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst(at)stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.09.2016 - 19:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1401276

Anzahl Zeichen: 998

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Zeitung

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 126 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung