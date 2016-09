Badische Neueste Nachrichten: Zeichen des Neuanfangs - Kommentar von Markus Grabitz

(ots) - Bratislava ist der passende Ort für diesen

Neustart. In der slowakischen Hauptstadt kann jeder beobachten, was

das europäische Projekt bewegen kann. Noch vor wenigen Jahren war die

Stadt grau und depressiv. Heute boomt sie. Die Jungen, die einst nach

London und Berlin ausgewandert sind, kommen in großer Zahl zurück in

die wirtschaftlich prosperierende Metropole. All das wäre aber nicht

möglich gewesen, ohne die vielen Milliarden aus Brüssel, mit denen

hier und anderswo in Osteuropa die Infrastruktur wieder aufgebaut

wurde. Es wird höchste Zeit, dass Polen und Ungarn verstehen, dass

Solidarität keine Einbahnstraße ist.







