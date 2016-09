BERLINER MORGENPOST: Jungakademiker sind Riesenkapital; Kommentar von Andrea Huberüber Berliner Uni-Absolventen

(ots) - Die Finanzierung von Studienplätzen ist ein

Kraftakt. Doch die Bundesländer fördern Lehre und Forschung nicht

zuletzt aus Eigennutz: Hochschulen sind Jobmaschinen, stehen für

Innovationen und Kreativität. Sie bilden qualifizierte Arbeitskräfte

aus, die wiederum zu den wichtigsten Standortfaktoren gehören.

Welch ein großes Kapital die Hauptstadt mit ihren Hochschulen hat,

belegt die jüngste Absolventenbefragung der Freien Universität, der

Technischen Universität und der Humboldt-Universität. Deutlich

häufiger als Absolventen anderer deutscher Universitäten bleiben die

in Berlin ausgebildeten Jungakademiker am Hochschulstandort.

Eineinhalb Jahre nach dem Ende ihres Studiums haben - je nach Fach -

60 bis 80 Prozent von ihnen in der Hauptstadt einen Job gefunden.

Bundesweit liegt das Mittel bei ganzen 20 bis 40 Prozent. Für Berlins

Wirtschaft ist das Ergebnis der Absolventenbefragung eine gute

Nachricht, denn sie spiegelt den Boom auf dem Arbeitsmarkt ebenso wie

die Attraktivität der Stadt für Jobsuchende insgesamt. Die hiesigen

Hochschulen haben einen wichtigen Anteil an der Gesundung der

Berliner Wirtschaft und am Aufstieg der viel bewunderten

Start-up-Szene. Die Zahlen zeigen auch, dass es inzwischen einen

guten Austausch zwischen Hochschulen, Politik und Wirtschaft gibt. Es

ist noch nicht allzu lange her, dass in Berlin laute Klagen über die

Abwanderung der hier ausgebildeten Akademiker zu hören waren. Der

Arbeitsmarkt konnte sie nicht aufnehmen, und Angebot und Nachfrage

passten weniger gut zusammen als heute. Inzwischen ist das

Studienangebot an vielen Stellen bedarfsgerecht ausgebaut worden, und

die Hochschulen haben ihre Ausbildungskapazitäten oft bis an die

Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit ausgereizt. Hochschulförderung ist

gut angelegtes Kapital. In der Bindungskraft der Berliner Hochschulen

liegt auch künftig ein riesiges Potenzial für Innovation und



Wachstum.







