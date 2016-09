Südwest Presse: Kommentar: Überwachung

(ots) - Bewusster Verfassungsbruch". Einen schwereren Vorwurf

gegenüber dem Bundesnachrichtendienst (BND) und dessen Herrin, dem

Bundeskanzleramt und damit Angela Merkel höchstselbst, lässt sich

kaum denken. Vor allem, wenn er aus der Feder von Hans-Jörg Papier

stammt. Dass dieser - staatsfeindlicher Umtriebe absolut

unverdächtige - Top-Jurist in das gleiche Horn stößt wie

Netzaktivisten, lässt aufhorchen. Man könnte auch sagen: Das Maß der

hemmungslosen staatlichen Schnüffelei ist mittlerweile so voll, dass

in Sachen Überwachung nicht mehr nur notorisch paranoide

Graswurzelinitiativen mit ihren Kistenweise vor Gericht gekarrten

Unterschriftenlisten ein klärendes Wort der Justiz verlangen, sondern

das Management eines der ganz großen Player der Branche, des

weltgrößten Netzknotens De-Cix. Am De-Cix wird offenbar nicht nach

der Kommunikation einzelner Verdächtiger gefahndet, sondern im Rahmen

der strategischen Fernmeldeüberwachung der komplette Datenverkehr

ganzer Kabel ausgeleitet und analysiert. Diese - lange nur vermutete

- Massenüberwachung ist seit einigen Jahren öffentlich. Und der

Entwurf des neuen BND-Gesetzes legt nahe, dass es nicht darum geht,

den Diensten Zügel anzulegen, sondern vielmehr deren Tun kurzerhand

zu legalisieren. Dass die De-Cix-Betreiber klagen, zeigt: Das

Hamstern von Daten, in der Hoffnung, schneller zu sein als

potenzielle Täter, beginnt die Wirtschaft zu stören. Manager und

ehemalige Rote Roben werfen ein Gewicht in die Waagschale, das Nerds

in Kapuzenpullis nicht haben. Alleine deshalb sollte die Politik

aufhorchen - und sei es lediglich im Interesse des Standortes.







