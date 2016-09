Westfalenpost: EU-Gipfel

(ots) - Ohne Zusatzkosten in allen Ländern der Europäischen

Union mit dem Handy telefonieren zu können, das ist eine schöne

Sache. Überall die gleichen Stecker zu haben auch. Aber reicht das,

um die EU zu retten? Zugegeben, das ist sehr verkürzt. Doch die

Bürger haben gerade ein dickes Problem mit Europa. Das Vertrauen in

den Sinn der Gemeinschaft schwindet in einem atemberaubenden Tempo,

ebenso die Zuversicht, dass die richtigen Protagonisten die Geschicke

des Mega-Konstrukts steuern. Man darf nicht zuviel erwarten, wenn 27

Regierungschefs um Lösungen ringen, aber der Gipfel in Bratislava hat

nicht viel mehr gebracht als einen mit demonstrativem Optimismus

vorgestellten Fahrplan für die Zukunft. Das Bestreben, die

Außengrenzen besser zu sichern, ist löblich. Mit mehr Personal ist

das jedoch nicht getan. Investitionsprogramme hören sich immer gut

an, aber das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Und die

Flüchtlingskrise machten die Teilnehmer gar nicht erst zum Thema, um

sich nicht die Finger zu verbrennen. Die EU ist wichtig, weil sie

seit Jahren den Frieden sichert. Sie ist wichtig, weil sich die

Europäer nur mit einer gemeinsamen Stimme im Globalisierungs-Konzert

Gehör verschaffen können. Aber was nützt es, wenn alle

durcheinanderreden? Vielleicht ist die EU einfach zu groß geworden.

Wenn am Ende komplizierter Prozesse immer nur Kompromisse stehen, die

niemanden richtig zufriedenstellen können, steigt der

Rechtfertigungsdruck und sinkt das Vertrauen. Wären sie ehrlich,

würde derzeit wahrscheinlich die Mehrheit der Mitgliedsstaaten sagen:

Soviel Europa wollen wir gar nicht.







Datum: 16.09.2016 - 19:30

