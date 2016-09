Deutsches Davis Cup Team führt mit 2:0 nach dem ersten Tag der Relegation

(ots) - Nach den ersten beiden Einzeln in der wichtigen

Davis Cup Relegationspartie in der Weltgruppe zwischen Polen und

Deutschland steht es 2:0. Nachdem Jan-Lennard Struff mit seinem 6:7

(8:10), 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 über Kamil Majchrzak das deutsche Team in

Führung gebracht hatte, erhöhte Florian Mayer vor 3.100 Zuschauern im

Berliner Steffi Graf Stadion mit einem 1:6, 7:6 (8:6), 6:4, 7:5 über

die polnische Nummer zwei, Hubert Hurkacz.



Mayer wurde zu Beginn von dem unbeschwert und offensiv

aufspielenden 19-Jährigen überrascht, fand selbst nicht in die Partie

hinein und leistete sich einige Fehler. Es drohte sogar ein

0:2-Satzrückstand, als Hurkacz im zweiten Durchgang zwei Mal zum

Satzgewinn servierte und im Tiebreak 6:4 führte. Doch in diesen

kritischen Momenten spielte Mayer seine ganze Routine aus und

schaffte schließlich den Satzausgleich. Von da an agierte er

aggressiver und diktierte zunehmend das Spielgeschehen. "Es ist eine

Ehre für mich, für Deutschland zu spielen. Dadurch habe ich mich auch

etwas zu sehr unter Druck gesetzt. Es war Glück für mich im zweiten

Satz und dafür jugendlicher Leichtsinn bei ihm." Im vierten Satz

schaffte Mayer ein frühes Break, musste allerdings eine letzte

Schrecksekunde überstehen, als Hurkacz der Ausgleich zum 5:5 gelang.

Doch Mayer legte sofort ein weiteres Break nach und servierte das

Match dann nach 2:57 Stunden aus.



Zuvor hatte Jan-Lennard Struff in seinem insgesamt dritten Davis

Cup Einzel für die deutsche 1:0-Führung gesorgt. Der 26 Jahre alte

Westfale zeigte sich zu Beginn der Partie gegen den jungen Kamil

Majchrzak nervös und konnte nicht sein bestes Tennis abrufen.

"Anfangs hatte ich Probleme, nach vorne zu gehen. Er hat mir wenig

Tempo gegeben und ich war zu passiv. Ich wollte einfach zu viel",

analysierte Struff später die frühe Phase des Matches. Nach dem



Verlust des ersten Durchgangs im Tiebreak stabilisierte er jedoch

seine Leistung und gewann den zweiten Satz mit 6:3. Nach zwei

weiteren, ausgeglichenen Sätzen musste der fünfte Durchgang

entscheiden. Hier konnte Jan-Lennard Struff von seiner guten Fitness

profitieren und seinen ersten Fünfsatzsieg im Davis Cup perfekt

machen. "Hinten raus wurde er platter und bei mir ging es besser.

Meine Fitness war zum Schluss ausschlaggebend, die Bedingungen waren

okay für mich. Die Hitze in New York ist viel unangenehmer und

schwüler." Mit Blick auf den morgigen Samstag sagt Struff: "Für das

Doppel werden wir die bestmögliche Kombination aufstellen. Das

besprechen wir aber erst heute Abend."



Kapitän Michael Kohlmann zeigte sich erleichtert über die hart

erkämpfte 2:0-Führung: "Das war ein guter Warnschuss für das

Wochenende. Die jungen Polen hatten nichts zu verlieren und haben

viele gute Bälle getroffen. Körperlich waren sie aber nicht fitter

als unsere Jungs. In so einer Relegation ist wirklich alles drin. Das

ist eben der Davis Cup."



Kapitän Michael Kohlmann hatte im Rahmen der Auslosung am

Donnerstag für das Doppel das Duo Daniel Masur und Daniel Brands

nominiert. Spielbeginn am Samstag ist um 13.00 Uhr. Am Sonntag stehen

die letzten beiden Einzel auf dem Programm. Ab 11.00 Uhr spielt

Florian Mayer gegen Kamil Majchrzak, Jan-Lennard Struff trifft auf

Hubert Hurkacz.



Alle Matches werden im Internet auf tennis.de, ran.de/tennis und

bei Sportdeutschland.TV übertragen. Los geht es am Samstag um 12.45

Uhr und am Sonntag um 10.45 Uhr.



Tickets für die Davis Cup Begegnung Deutschland gegen Polen gibt

es bei adticket.de und auf tickethall.de.







