Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Beckenbauer: Jenseits des Horizonts, von Heinz Gläser

(ots) - Wir sind Zeugen eines Lehrstücks. Es führt uns

die Usancen einer Branche vor Augen, in der die Maßstäbe total

verrutscht oder längst verloren gegangen sind. Im milliardenschweren

Unterhaltungsbetrieb Fußball sind 5,5 Millionen Euro tatsächlich

Peanuts. Kleingeld, für dessen Herkunft und Verbleib sich höchstens

Steuerfahnder, Betriebsprüfer und ähnlich engstirnige Charaktere

interessieren. Franz Beckenbauers Erklärungsversuche mögen hilflos

bis hanebüchen klingen, aber sehr wahrscheinlich verhielt es sich

tatsächlich so: Solche Petitessen spielen sich jenseits eines

kaiserlichen Wahrnehmungshorizonts ab. Gut möglich, dass sich

Beckenbauer die ganze Zeit auf ehrenamtlicher Mission wähnte. Wer

außer ihm, der Lichtgestalt, hätte denn bittschön solch potente

Sponsoren ins WM-Boot holen können? Und was hätte er erst

eingestrichen, wenn er sich komplett auf eigene Rechnung als

Werbefigur hätte anheuern lassen? Im Fall Beckenbauer mag die

Leichtfertigkeit halbwegs plausibel sein, im Fall des Deutschen

Fußball-Bundes und vor allem des WM-Organisationskomitees löst sie im

Nachhinein nur noch Kopfschütteln aus. Auf das Geschäftsgebaren des

Gremiums, in dessen Aufsichtsrat unter anderen die damals amtierenden

Bundesinnenminister Otto Schily und Wolfgang Schäuble saßen, trifft

wohl das Wort abenteuerlich zu. In der zentralen WM-Affäre vermochte

selbst die Kanzlei Freshfields in monatelangen Recherchen nicht den

Finanzdschungel zu lichten, in dem die 6,7-Millionen-Gabe des

verstorbenen Unternehmers Robert Louis-Dreyfus verschollen ist. Für

eine Manipulation gebe es keine Beweise, ausgeschlossen sei eine

solche nicht, heißt es in dem Report. Auf Beckenbauer-Deutsch: Nix

Genaues weiß man nicht. Franz Beckenbauers Verdienste sind

unbestritten. Zur Beurteilung seiner Person mag nun jeder - ähnlich

wie im Fall des in der Parteispendenaffäre schwer beschädigten



Altkanzlers Helmut Kohl - jene Kriterien heranziehen, die er für

gewichtiger hält.







