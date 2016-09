Mittelbayerische Zeitung: Ermutigendes Signal / Kommentar zu Blutspenden

(ots) - Nach Blutspendern wird gerufen, die

Freiwilligen kommen. Es ist ein gutes Signal, wenn das so prompt

funktioniert, wie nach dem Aufruf des Roten Kreuzes. Ein Gefühl des

gesellschaftlichen Zusammenhalts scheint es also noch zu geben.

Andererseits ist der Anteil der Bevölkerung, der regelmäßig Blut

spendet, gering. Bayernweit sind es rund drei Prozent. Im Sommer,

wenn viele der sonst zuverlässigen Spender im Urlaub sind, ist es da

schwierig, genug Konserven vorrätig zu halten. Folglich schlugen BRK

und das private Blutspende-Unternehmen Haema Alarm. Eine geringere

Zahl von Spendern, die sich bei Haema Blut abzapfen lassen, hat aber

möglicherweise auch mit dem Geschäftsmodell zu tun. Im Unterschied

zum gemeinnützig orientierten BRK ist Haema ein

Wirtschaftsunternehmen, das aus dem Verkauf der Blutkonserven an

Kliniken Gewinn erwirtschaften will. Zum Blutspenden geht aber in der

Regel, wer anderen Menschen etwas Gutes tun möchte. Auch der BRK

erwirtschaftet Gewinn, aber er wird dann hoffentlich anders

investiert, als das bei einem profitorientierten Unternehmen der Fall

ist, hofft man zumindest als Spender.







Kommentare zur Pressemitteilung