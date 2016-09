Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum»Turbo-Abi«

(ots) - SPD, CDU, FDP und Grüne: Eine ganz große

Koalition in Nordrhein-Westfalen hat einst jegliche Diskussion über

das »Turbo-Abi« zu ersticken versucht. Da konnten Eltern noch so

lautstark über das Lernen im Akkord klagen: Außer kosmetischen

Korrekturen ist kaum etwas geschehen. Mit dem 2011 besiegelten

Schulkonsens sollte der ewige Streit über das je nach

weltanschaulicher Ausrichtung richtige oder falsche Schulsystem

beendet werden. Seither waren die Schulpolitik im Allgemeinen und

das »Turbo-Abi« im Besonderen kaum noch ein Thema im Landtag.



Nur: Ein Konsens funktioniert nicht gegen, sondern nur mit den

Betroffenen. Und da hat eine große Mehrheit eine klare Meinung, wie

zuletzt eine Umfrage der Landeselternschaft der Gymnasien zeigte: Weg

mit dem G8!



Angesichts des bevorstehenden Wahlkampfs mühen sich nun plötzlich

alle vier Parteien, sich beim »Turbo-Abi« reformbereit zu zeigen. Die

Vorschläge sind noch längst nicht ausgegoren, aber sie gehen in die

richtige Richtung. Nach Jahren des Nichtstuns ist das endlich einmal

eine positive Entwicklung.







