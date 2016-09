Neue Westfälische (Bielefeld): Streit ums Turbo-Abi

Für die späte Entscheidung

Martin Fröhlich

(ots) - Es ist Wahlkampf in NRW. Das erste große Thema:

das Turbo-Abi. G8 gegen G9. Landesregierung gegen Opposition gegen

Eltern gegen Lehrer. Alle gegen alle, abgesehen von den Schülern, die

brav jeden Tag zur Schule gehen und ausbaden, was alle anderen

Beteiligten da anrichten. Und nun auch: SPD gegen Grüne, interner

Konflikt in der Landesregierung. Denn der Entwurf einer flexiblen

Handhabung, den die SPD vorgelegt hat, ist nicht das Gleiche, was

Schulministerin Löhrmann meint, wenn sie von flexibler Schulzeit

spricht. Die Elterninitiative verlangt kompromisslos die Rückkehr zum

Abitur nach 13 Jahren. Es waren auch Eltern, die das Turbo-Abi mit

angeregt hatten. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Oder ist

die Phalanx der Mütter und Väter, die gegen G8 sind, gar nicht so

groß? Es scheint so, als ob sich auch die Parteien nicht sicher sind,

welches Lager mehr Stimmen brächte. Bislang hört man kaum eine Partei

rufen: Weg mit G8! Es wird laviert. Man könnte hier ein Detail ändern

oder da, könnte flexibel auf die Bedürfnisse der Schüler reagieren.

Die Schule, die das im Alltag umsetzen müsste, wäre nicht zu

beneiden. Doch das Thema ist zu ernst, um es zur Wahlkampffarce

verkommen zu lassen. Deshalb sei dem SPD-Vorstoß ein prüfender Blick

gegönnt. Urteil 1: Er schafft G8 nicht ab, ermöglicht aber G9, und

zwar in geregelten Bahnen. Urteil 2: Das Problem der Schulabgänger

ohne Abschluss nach Klasse 10 würde weitgehend gelöst. Urteil 3: Die

Sekundarstufe I würde entzerrt, die Belastungsspitzen für Schüler der

Mittelstufe wären gekappt. Urteil 4: Der Quereinstieg aus anderen

Schulformen in die gymnasiale Oberstufe wäre durch das

Orientierungsjahr gesichert. Das klingt wie ein vernünftiger

Vorschlag in der überhitzten Debatte. Vor allem, weil die späte

Entscheidung für oder gegen ein Turbo-Abi von vergleichsweise reifen

Schülern (und Eltern) getroffen würde. Das ist bei zehn Jahre alten



Viertklässlern viel schwieriger. Oberstufenschülern wiederum könnte

man Belastungsspitzen von zehn Stunden eher zumuten. Ansonsten gilt:

Es muss eine klare Lösung geben. Vieldeutige Reden über immer

flexiblere Schulen und den Plan, jedem Kind so viel Zeit zum Lernen

zu geben, wie es braucht, klingen zwar wunderbar. Die Erfahrung zeigt

aber, dass sie in einem Regelsystem, und nichts anderes kann das

Schulwesen für 2,5 Millionen Kinder in NRW sein, nicht zu

verwirklichen sind. Fragen Sie mal eine Lehrerin, die jeden Tag 28

Schülern gegenübersteht, wie flexibel sie sein kann. martin.







