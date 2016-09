Mittelbayerische Zeitung: Volksparteien ohne Volk / Kommentar zur Berlin-Wahl

(ots) - Lange her sind die Zeiten, dass im damaligen

West-Berlin die SPD von Willy Brandt eine absolute Mehrheit einfuhr.

Auch die Herrlichkeit der CDU ist in der wiedervereinten deutschen

Hauptstadt längst passè. Profilierte und bundesweit ausstrahlende

Politiker, wie neben Brandt, Hans-Jochen Vogel oder Richard von

Weizsäcker es waren, gibt es in der Berliner Landespolitik nicht

mehr. Zuletzt machte der schillernde Klaus Wowereit Furore, der

Berlin "arm, aber sexy" fand. Nun jedoch herrscht personelle und

inhaltliche Tristesse. Zündende Themen hatte der Wahlkampf nicht. Es

steht zu befürchten, dass das Land Berlin auch nach der Wahl am

Sonntag weiterhin unter seinen Möglichkeiten regiert werden wird.







