Weser-Kurier: Mirjam Mollüber den EU-Gipfel

(ots) - Die Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs

auf EU-Ebene sind bekannt für viele Beschlüsse. Aber auch für wenige

Ergebnisse. Gestern war das anders. Beschlossen wurde nichts, was

nicht schon bekannt gewesen wäre. Stattdessen wollen die 27, die dort

ohne einen Vertreter Großbritanniens beieinander saßen, an den

Ergebnissen arbeiten, endlich "liefern". Sie haben begriffen, dass

die Enttäuschung mit der EU nicht nur bei vielen Briten groß ist -

sondern auch anderswo in Europa immer weiter wächst. Wichtiger als

jede Schlussfolgerung weiterer Gipfel, ist deshalb, dass die

Staatenlenker ihr Versprechen erfüllen - nicht nur gegenüber ihren

Bürgern, sondern auch gegenüber Europa. In Brüssel laut Ja zu rufen

und zu Hause jede Beteiligung zu verleugnen, muss aufhören.

Andernfalls macht sich die Gemeinschaft unglaubwürdig. Dabei geht es

nicht einmal darum, ständig einer Meinung zu sein. Im Gegenteil. Der

Versuch, alle Entscheidungen unisono zu treffen, hat Europa gebremst

und geschwächt. Es ist Zeit, Unterschiede zwischen den

Mitgliedstaaten anzuerkennen - und sie zuzulassen. Dann hat die Union

von morgen auch eine Chance.







