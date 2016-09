Rheinische Post: CDU-General Tauber will Parteimitglieder gegen Internet-Pöbler schulen

(ots) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber (CDU) will

seine Parteimitglieder für den Bundestagswahlkampf in sozialen

Netzwerken für den Umgang mit Pöblern und Störern schulen. "Sie

sollen wissen, wie sie auf Provokationen reagieren, was man teilt und

wie man seine Botschaften verbreitet. Denn Trolle, die nur

provozieren wollen, sind dort besonders laut - und da muss man

dagegenhalten", sagte Tauber der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Wir haben Leitfäden für die

Nutzung sozialer Medien erstellt." Er achte darauf, dass die

Mitglieder, Kandidaten und ehrenamtlichen Wahlkampfhelfer

Handwerkszeug für die sozialen Netzwerke bekämen, betonte der

Generalsekretär. Im internen Mitgliedernetzwerk habe die CDU

Argumentationshilfen hinterlegt. "Da wollen wir unsere Mitglieder fit

machen."



