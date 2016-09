Rayon Kinesiotapes von Gatapex bei Kinesiologie-24.de

Itzehoe – Ohne Kinesio Tapes kommen viele Sportler im Hobby- und Profibereich inzwischen nicht mehr aus. Denn diese Tapes eigenen sich wunderbar, um einen Schutz- oder Stützverband anzulegen, der dennoch ein ausreichendes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit möglich macht. Außerdem können die Sportler Verbände mit den Kinesio Tapes ohne die Hilfe einer zweiten Person anlegen, so dass viele Argumente für diese Hilfsmittel sprechen. Nun ist die Firma Gatapex dazu übergegangen, diese Tapes noch weiter zu verbessern. Der Kinesiologie-24.de Shop hat diese neuartigen Tapes in Form der Gatapex Rayon Tapes, die aus hochwertiger Kunstseide bestehen, im Angebot. Die spezielle Materialqualität der Tapes sorgt dafür, dass diese herkömmlichen Kinesio Tapes in vielen Punkten überlegen sind.



(firmenpresse) - Profi- sowie Hobbysportler wissen zum Beispiel gleichermaßen zu schätzen, dass sich die Gatapex Tapes noch komfortabler unter Sportkleidung tragen lassen. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Reibungswiderstand zwischen der Kleidung und den Tapes dank der Kunstseide reduziert werden konnte. Somit ist für noch mehr Tragekomfort bei der Nutzung dieser Tapes gesorgt. Unter Sportbekleidung lassen sich diese Tapes also überaus angenehm tragen. Die Verwendung von Kunstseide trägt außerdem dazu bei, dass die Tapes besonders zügig trocknen, was sowohl während des Schwitzens beim Sport als auch danach sehr angenehm ist. Schließlich können die Gatapex Rayon Tapes selbst beim Schwimmen und auch unter der Dusche getragen werden. Somit können Sportler die Tapes über einen Zeitraum von mehreren Tagen nutzen, ohne diese auswechseln zu müssen. Somit bieten sich derartige Tapes für kostengünstige Schutz- und Stützverbände also perfekt an.



Mittels einer Tape-Schere können auch diese Tapes problemlos auf die gewünschte Größe zurechtgeschnitten werden, um so an allen erdenklichen Gelenken, den Schultern sowie verschiedenen Gliedmaßen zum Einsatz kommen zu können. Natürlich sind diese Tapes atmungsaktiv und werden von einer hohen Hautverträglichkeit gekennzeichnet. Selbst viele Menschen mit einer Pflasterallergie berichten, dass sie mit den Gatapex Tapes aus Rayon keinerlei Probleme haben. Dennoch gilt es dies im Einzelfall erst einmal vorsichtig auszutesten, bevor die Kinesio Tapes aus Kunstseide von Allergikern über einen längeren Zeitraum getragen werden. Die sehr gute Haftkraft sollte an dieser Stelle ebenfalls erwähnt sein. Außerdem dehnen sich die Tapes um circa 80 Prozent, was ebenfalls für viel Tragekomfort sorgen kann. Ob beim Basketball, Joggen, Schwimmen oder Handball, diese Tapes lassen sich vielseitig beim Sport einsetzen.





Kinesiologie-24.de hat sich auf den Verkauf von Produkten rund um das Thema Kinesiologie spezialisiert. In unserem Online-Shop finden Kunden zahlreiche Informationen über Tapes, Bandagen und Pflaster, sowie deren Verwendungsmöglichkeiten und weitere Tipps. Kinesiologie ersetzt jedoch keinen Arztbesuch - bei Schmerzen sollten sich die Betroffenen daher immer durch einen Facharzt untersuchen lassen.

