BDI-Präsident Grillo zu Anti-Freihandelsprotesten: "Scheitern von TTIP und CETA wäre schwerer Rückschlag für Europa"

(ots) -

- Zukunft auf Grundlage europäischer Werte und Standards gestalten

- Parlamente müssen CETA zügig ratifizieren

- Demokratische Spielräume gewahrt



Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor einem

Scheitern der geplanten Freihandelsabkommen der EU mit den USA und

Kanada. "Falls TTIP und CETA scheitern, wäre dies ein schwerer

Rückschlag für Europa", sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo am Samstag

in Berlin.



"Es wäre alles andere als der Sieg einer aufgeklärten

Protestbewegung. Wir Europäer hätten damit bewiesen, dass wir nicht

willens sind, gemeinsam Regeln zu entwickeln, die den Welthandel

fairer und besser machen." Grillo äußerte sich anlässlich der

bundesweiten Demonstrationen gegen TTIP und CETA.



"Freihandelsabkommen geben dem Welthandel Regeln. So können wir

gemeinsam in der EU unsere Zukunft auf Grundlage unserer eigenen

Werte und Standards gestalten", unterstrich Grillo. Noch sei die EU

einer der erfolgreichsten Standardsetzer weltweit.



"Der BDI fordert, CETA nun schnell zu beschließen und zügig zu

ratifizieren", sagte Grillo. "Kritik zu üben ist einfacher, als

kritisch zu gestalten. Wer mit dem Status quo der Globalisierung

nicht zufrieden ist, sollte sie konstruktiv begleiten, statt ihre

Abschaffung zu predigen."



Gerade CETA belege, dass die EU kluge Abkommen für die Bürgerinnen

und Bürger verhandelt. "Aus gutem Grund sind die meisten Europäer für

die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada." Das Abkommen zeige,

dass konstruktive Kritik in den Verhandlungen berücksichtigt wird.



"Bei CETA wurde die Riesenchance ergriffen, das alte System des

Investorenschutzes zu modernisieren. Auf politisch sensiblen Feldern

wie Dienstleistungen und Regulierung wurde bei CETA sauber darauf

geachtet, die demokratischen Spielräume zu wahren", erläuterte der



BDI-Präsident.



Weitere Informationen zu TTIP und CETA.



http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/ttip/



http://bdi.eu/themenfelder/internationale-maerkte/kanada/#/artikel

/news/ceta-ein-gutes-abkommen-fuer-die-deutsche-industrie/







Pressekontakt:

BDI Bundesverband der Dt. Industrie

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel.: 030 20 28 1450

Fax: 030 20 28 2450

Email: presse(at)bdi.eu

Internet: http://www.bdi.eu



Dies ist eine Pressemitteilung von

BDI Bundesverband der Dt. Industrie

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1401327

Anzahl Zeichen: 2665

Kontakt-Informationen:

Firma: BDI Bundesverband der Dt. Industrie

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 148 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung