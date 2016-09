Niko Kovac und Christoph Daum am Sonntag zu Gast bei "Sky90"

(ots) - "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" rundet am

Sonntagabend den zurückliegenden Spieltag der Bundesliga-Saison ab,

bevor zwei Tage später bereits der 4. Spieltag auf dem Programm

steht.



Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt um 19.30 Uhr Niko Kovac im

Studio. Der ehemalige Bundesliga-Profi und kroatische Nationalspieler

rettete als Trainer Eintracht Frankfurt in der Vorsaison vor dem

Abstieg. Zum Start dieser Spielzeit setzte es nach dem Auftakterfolg

gegen den FC Schalke zuletzt eine bittere Niederlage im Hessen-Derby

gegen den SV Darmstadt. Am 3. Spieltag tritt Kovac mit seiner

Mannschaft am Samstagnachmittag gegen Bayer 04 Leverkusen an.



Weitere Gäste sind der ehemalige DFB-Pressesprecher Harald Stenger

sowie Christoph Daum, der seit Sommer die rumänische

Fußball-Nationalmannschaft trainiert. Komplettiert wird die Runde von

Sky Moderator Sebastian Hellmann.



"Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr

direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen Hertha BSC







