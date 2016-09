G+J prüft Rückzug aus weiteren Auslandsmärkten

(ots) - Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr, der erst

kürzlich sein Österreich-Geschäft veräußert hat, setzt seinen Rückzug

aus internationalen Märkten fort. Das berichtet das Medienmagazin

'new business' (www.new-business.de). Hintergrund ist, dass sich G+J

künftig noch stärker auf seine wichtigen Kernmärkte Deutschland und

Frankreich konzentrieren will. Bereits im Frühjahr hatte 'new

business' über die Ausstiegsabsichten von G+J in China berichtet, wo

das Hamburger Medienunternehmen seit 2006 ein Verlags-Joint Venture

mit dem einheimischen Partner Boda betreibt. Dazu erklärte ein

G+J-Sprecher im März: "Wir haben immer gesagt, dass wir alle Märkte

darauf prüfen, wie sie zum Gruner + Jahr der Zukunft passen. Das gilt

auch für China. Der Prozess ist dort nicht abgeschlossen."



Nun scheint der Prozess dort aber fast abgeschlossen zu sein,

obwohl G+J aktuell nicht mehr dazu sagt als damals. Im Umfeld des

Unternehmens heißt es, ein Käufer stünde schon bereit, nur der finale

Segen der politschen Führung in Peking fehle noch. Sollte kein

externer Kandidat einsteigen, könnte das Joint Venture komplett an

den Partner Boda gehen. Darüber hinaus kursierten in den vergangenen

Wochen erneut Spekulationen über einen Abschied der Hamburger aus

Spanien. Ein möglicher Interessent für die G+J-Zeitschriften (u.a.

'Geo', 'Beef', 'Muy Interesante') wäre der spanische Verlag ABC,

meinen Insider. Auf 'new business'-Anfrage zu G+J España hieß es bei

Gruner + Jahr lediglich: "Wie bekannt, prüfen wir alle Geschäfte und

Märkte im Hinblick darauf, wie sie sich strategisch in das künftige

Gruner + Jahr einfügen. Aktuelle Entscheidungen gibt es nicht."







Pressekontakt:

new business

Volker Scharninghausen

Telefon: 0178-2319953

scharninghausen(at)new-business.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

new business

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1401329

Anzahl Zeichen: 2000

Kontakt-Informationen:

Firma: new business

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung