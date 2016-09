BGA: Anti-TTIP- und CETA-Organisationen gefährden Deutschlands Zukunft

(ots) - "Wider besseres Wissen wird weiterhin gegen TTIP

und CETA Fundamentalopposition betrieben. Den Organisatoren geht es

nicht um Aufklärung und das Wohl des Bürgers. Vielmehr schüren hier

Interessengruppen ganz bewusst die Angst vor Überfremdung, wie sie

auch schon die Brexit-Befürworter erfolgreich zu nutzen wussten. Sie

befördern ein dumpfes Gefühl, dass wir künftig Großkonzernen aus dem

Reich des Bösen schutzlos ausgeliefert seien. Dabei kommen die

Bedrohungen für die Exportnation Deutschland von ganz anderer Seite.

Ich sehe mit großer Sorge und Unverständnis, dass es

protektionistischen Kräften in Deutschland gelingt, die Bevölkerung

gegen ihr eigenes Erfolgsmodell auf die Straße zu locken."



Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes

Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) anlässlich der

Demonstrationen mit dem Motto "TTIP und CETA stoppen", die am 17.

September 2016 in mehreren deutschen Städten veranstaltet werden.



"In der Diskussion um TTIP wurden bereits viele Bedenken

aufgenommen, die meisten Einwände waren von vornherein unberechtigt.

Wir sehen nach wie vor die großen Chancen, die die Schaffung der

größten Freihandelszone der Welt für unser Land eröffnet. Es wäre

wünschenswert, wenn in die innenpolitische Debatte endlich

Sachlichkeit und Sachverstand Einzug fänden", so Börner abschließend.



