iXBlue führt sein neuestes inertiales Navigationssystem ROVINS NANO ein und revolutioniert die ROV-Navigation

(ots) - iXBlue, ein globaler Marktführer für

Lösungen im Bereich Navigation, Ortung und Bildgebung, stellt ROVINS

NANO vor, ein hochmodernes inertiales Navigationssystem für die

ROV-Navigation. Das Produkt wurde auf der internationalen Messe

Oceanology International angekündigt und von der Offshore-Industrie

sehnlichst erwartet.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160311/343258



ROVINS NANO basiert auf der neuesten

Glasfaser-Gyroskop-Technologie von iXBlue und wurde für ROV-Piloten

entwickelt, die Wartungs- und Baumaßnahmen ausführen. Das System

bietet die unschlagbare Stabilität und Präzision der Inertialposition

und gibt den geographischen Nordpol, Rollbewegung, Pitch und

Rotationsrate wieder. Paul Wysocki, ROVINS NANO-Produktmanager bei

iXBlue, sagt: "Dank des integrierten INS-Algorithmus, welcher

akustische Daten erfassen kann, ist das ROVINS NANO-System in der

Lage, die Position des ROVs äußerst genau zu übermitteln. Dies ist

nun ungeachtet der Tiefe, in dem sich die Station befindet, möglich -

das System ist daher nicht nur evolutioniert, sondern vielmehr eine

Revolution im Bereich des Mittelwasser-Positionshaltens."



ROVINS NANO garantiert nun eine optimale Navigationssicherheit.

Selbst in "Sparse-Array"-LBL-Feldern ermöglicht die Kombination aus

ROVINS NANO und iXBlue RAMSES-Akustiksystem extrem präzise

Ortungsdaten.



Neben seiner herausragenden Leistung passt sich das ROVINS NANO

auch noch an den Benutzer an: Konfiguration, Installation und Nutzung

des Produkts wurden stark vereinfacht - und dies trotz der

Komplexität eines Systems wie dem INS. Darüber hinaus lässt sich das

ROVINS NANO dank seiner kompakten Form und für Drittanbietersensoren

offenen Architektur äußerst leicht in vorhandene Systeme einbinden -

und all dies zu einem erschwinglichen Preis: Das Produkt bietet eine



bessere Investitionsrendite und geringere Betriebskosten.



Paul Wysocki ist begeistert: "Wir freuen uns sehr, diese

einzigartige System auf dem Offshore-Navigationsmarkt anbieten zu

können. Es erfüllt den aktuell vorhandenen Bedarf und die

Anforderungen des Bedieners in Hinsicht auf Zuverlässigkeit,

Benutzerfreundlichkeit und Preis bestens."



iXBlue kann nun mit einem erweiterten Angebot an bewährten

Tiefsee-Navigationssystemen aufwarten - von der ROV-Navigation bis

hin zu Survey-Anwendungen. Wo auch immer Sie es unter Wasser

benötigen - iXBlue steht Ihnen mit hochleistungsfähiger inertialer

Navigationsausrüstung zur Seite.







Pressekontakt:

Claire André, 1-331-30088078,pr(at)ixblue.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

iXBlue

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 10:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1401331

Anzahl Zeichen: 2883

Kontakt-Informationen:

Firma: iXBlue

Stadt: Darauf hat die gesamte Offshore-Industrie ungeduldig gewartet: ROVINS NANO wurde speziell für die R





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung