Besucherrekord und hochmoderne Luftfahrttechnik beim World ATM Congress 2016

(ots) - Der vierte jährliche World ATM Congress

(http://www.worldatmcongress.org/Uploads/World%20ATM%20Congress%20201

6%20One-Sheeter.pdf) endete am Donnerstag, den 10. März. Die weltweit

größte Ausstellung im Bereich Flugverkehrsmanagement (Air Traffic

Management, ATM) hieß 7.175 angemeldete Besucher und 225 Aussteller

willkommen.



Ana María Pastor Julián, Spaniens Bau- und Verkehrsministerin,

eröffnete den dreitägigen Kongress (http://www.worldatmcongress.org/U

ploads/Press/Opening%20Press%20Release_8March2016.pdf). Der

Konferenzteil umfasste vier Sitzungen, die Remote-Tower und die

Implikationen neuer Teilnehmer im Luftraum behandelten und Prognosen

für die Zukunft der Luftfahrt auf kurze und lange Sicht stellten. Auf

der Ausstellung wurden innovative Produkte der Luftfahrt präsentiert,

wie Tower- und Remote-Tower-Simulatoren, Sensoren und Radoms, und es

wurden mehrere Branchenabkommen, die in den Medien große Beachtung

fanden, unterzeichnet, wie Fusionen und Partnerschaften. Es fanden

ebenfalls mehrere Veranstaltungen statt, darunter die Single European

Sky Awards der Europäischen Kommission.



In fünf Sälen fanden über 80 Stunden Präsentationen statt,

darunter Produktdemonstrationen und -einführungen, von über 55

führenden Luftfahrtexperten aus Industrie, Regierung, Arbeits- und

Bildungsinstitutionen.



"Wenn man sich auf der Ausstellung umschaute, war das ein

wahrhaftes 'Who is Who' der globalen Luftfahrt", so Peter F. Dumont,

Präsident und CEO der ATCA. "Das Kaliber der Teilnehmer und ihr

einzigartiges, umfassendes Know-how inspirieren mich stets aufs Neue.

Der World ATM Congress ist wirklich ein Forum, in dem unsere

Gemeinschaft zusammenarbeitet, um die Nadel auf die Sicherheit,

Effizienz und Modernisierung von Flugverkehrsmanagement und Luftfahrt



zu bewegen. Jemand hat mir gesagt, dass der World ATM Congress wie

ein Luftfahrt-Supermarkt ist. Es gab diese Woche unzählige

Gelegenheiten zu lernen und Geschäfte zu machen. Das ist, wonach wir

mit dem Kongress streben - unseren Teilnehmern Zugang zu jedem

Segment der Luftfahrt zu gewähren."



Jeff Poole, Generaldirektor der CANSO, sagte: "Jeder, der dieses

Jahr den World ATM Congress besucht hat, hat von dem offensichtlich

hohen Wert der Veranstaltung profitiert. Von gewerblichen

Unternehmen, die Abkommen unterzeichneten, über Personal aus dem

Bereich Flugverkehrsmanagement, das sich über die neuesten

Technologien und Best Practices informieren konnte, bis hin zu

Führungskräften in der ganzen Branche, die Ideen teilten und

zusammenarbeiteten, um die Effizienz und die Sicherheit des Luftraums

zu erhöhen. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat Madrid mit einem

Wertgewinn verlassen und versichert, im Jahr 2017 wieder

teilzunehmen. Der World ATM Congress bedient die gesamten Bedürfnisse

der globalen ATM-Branche."



Der World ATM Congress wird durch eine Partnerschaft zwischen der

Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) und der Air

Traffic Control Association (ATCA) veranstaltet und wird vom 7.-9.

März 2017 erneut abgehalten werden. Ausstellungsplätze sind jetzt für

2017 verfügbar (http://www.worldatmcongress.org/2017-exhibitor-info).



Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte

Abigail Glenn-Chase unter der Rufnummer +1 703 299 2430 x308 oder

unter der E-Mail-Adresse abigail.glenn-chase(at)atca.org.



