Airbiquity verkündet erweitertes Infotainmentbereitstellungsangebot für globalen Automobilmarkt

(ots) - Airbiquity®

(http://www.airbiquity.com/), ein global führendes Unternehmen im

Bereich Connected-Car-Services, verkündete heute die Erweiterung

seines Driver-Experience-Infotainmentbereitstellungsangebots um

Template- und Projection-basierte-Bereitstellungsoptionen. Die

Ergänzung dieser beiden Optionen bietet Automobilherstellern fertigen

Zugang zum globalen und regionalen Infotainment-App-Portfolio des

Unternehmens, der Servicebereitstellungsplattform Choreo(TM), und

eine vollständige Auswahl an Bereitstellungsoptionen für

Connected-Car-Infotainment-Apps:



Custom - Maximale Flexibilität über maßgeschneidertes

User-Interface- (UI) und User-Experience-Design (UX), angewendet auf

individuelle Apps und in verschiedene Fahrzeugradios integriert



Template - Einheitliche Bereitstellung per gemeinsamem

vordefiniertem UI-/UX-Design, angewendet auf mehrere Apps und in

mehrere Fahrzeugradios integriert



Projection - Minimierte Komplexität per Smartphone-gesteuertem

UI-/UX-Design, angewendet auf mehrere Apps und auf zahlreiche

Fahrzeugradios projiziert



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150224/177305LOGO



Airbiquity Driver Experience Template und Projection wurden

entwickelt, um die wachsende Nachfrage der Automobilhersteller nach

niedrigen Kosten, leicht bereitstellbaren

Infotainment-Content-Optionen sowie proprietären Apps mit neuen

Fahrzeug-zentrierten, Daten- und Analytics-gesteuerten Services zu

erfüllen. In Zusammenarbeit mit Airbiquity können Automobilhersteller

Infotainment-Apps schnell beschaffen und in bestehende und bereits

geplante Connected-Car-Programme integrieren, um die wachsende

Verbrauchernachfrage nach Infotainment-Content in ihren Fahrzeugen zu

befriedigen. Dabei werden proprietäre und offene Standards verwendet.



"Wir freuen uns darauf, Driver Experience Template und Projection



auf den Markt zu bringen, und auf ihre klaren Vorteile für

Automobilhersteller, die nach günstigen Optionen zur schnellen und

einfachen Erweiterung ihrer Infotainment-App-Portfolios suchen",

erklärt Kamyar Moinzadeh, CEO von Airbiquity. "Das Kundenfeedback

zeigt, dass eine bedeutende Nachfrage nach diesen Angeboten besteht,

und dank der innovativen Technologie und Integrationskompetenz von

Airbiquity genießen wir eine einzigartige Position, diese zu

erfüllen."



Airbiquity hat mehr als 45 Infotainment-Apps und 12 Fahrzeugradios

in seine Serviceplattform Choreo für mehrere

Automobilherstellerprogramme auf der ganzen Welt integriert,

einschließlich der Übersetzung in mehr als 30 Sprachen. Die Nutzung

dieser umfassenden Erfahrung und dieses ansehnlichen App-Portfolios

für Template- und Projection-basierte Bereitstellung ist eine

natürliche Evolution des

Driver-Experience-Infotainmentbereitstellungsangebots des

Unternehmens.



Mehr als 7 Mio. Fahrzeuge wurden auf der Airbiquity

Choreo-Plattform, die mehrere Hundertmillionen monatlicher

Transaktionen für eine breite Palette an Dienstleistungen wie

Fahrzeugkonnektivität, Sicherheit, Infotainmentbereitstellung,

Elektrofahrzeuge und Flottenmanagement steuert, eingerichtet.



Weiterführende Informationen zu Airbiquity erhalten Sie in diesem

Video (https://youtu.be/pHOa-lp4uJQ).



Informationen zu Airbiquity



Airbiquity ist ein global führendes Unternehmen im Bereich

Connected-Car-Services und Vorreiter in der Entwicklung und

Konstruktion von Fahrzeugtelematik. Airbiquity ermöglich die Vision

von Connected Cars schon heute mit der branchenweit

fortschrittlichsten Cloud-basierten Connected-Car-Services-Plattform:

Choreo(TM). In Partnerschaft mit Airbiquity stellen

Automobilhersteller, Tier-1-Lieferanten und Mobilfunkbetreiber

skalierbare und verwaltbare Connected-Car-Lösungen, die die

Sicherheits-, Effizienz-, Komfort- und Infotainmentanforderungen

ihrer Kunden in mehr als 50 Ländern und 30 Sprachen erfüllen, bereit.

Weiterführende Informationen zu Airbiquity: www.airbiquity.com.

Airbiquity ist eine Marke von Airbiquity Inc.







Pressekontakt:

Kristin Scheidegger

Airbiquity PR

+1-206-344-3133

media(at)airbiquity.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Airbiquity

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 10:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1401334

Anzahl Zeichen: 4630

Kontakt-Informationen:

Firma: Airbiquity

Stadt: Neue Initiative bietet Automobilherstellern mehr Optionen zur Bereitstellung von Infotainmentanwend





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung