E Fund und Danske Capital bilden mit Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung Partnerschaft zwischen führenden chinesischen und europäischen Vermögensverwaltungsgesellschaften

Vermögensverwaltungsgesellschaft E Fund unterzeichnete kürzlich eine

Kooperationsvereinbarung mit der renommierten europäischen

Vermögensverwaltungsgesellschaft Danske Capital, um eine langfristige

strategische Partnerschaft zu etablieren.



Die beiden führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften in China

und Nordeuropa werden ihre gegenseitige Expertise und Marktposition

nutzen, um gemeinsam Anlageinstrumente zu entwickeln und zu fördern,

die Investoren den Zugang zu Produkten der Spitzenklasse geben.



Danske Capital ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil

der Danske Bank Group. Danske Bank ist die größte Bank in Dänemark

und eine der größten Finanzgruppen in Nordeuropa. Danske Capital hat

ihren Hauptsitz in Dänemark und verfügt über Niederlassungen in

Luxemburg, Schweden, Deutschland, Norwegen und Finnland. Mit Stand

Ende 2014 verwaltete Danske Capital ein Vermögen von mehr als 107

Milliarden EUR für sowohl institutionelle Kunden in der ganzen Welt

als auch lokale Einzelinvestoren in Dänemark.



E Fund ist eine führende chinesische

Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ein umfassendes

Dienstleistungsspektrum anbietet. Sie hat die führenden Positionen

für Investmentfonds, Pensionsfonds und gesondert geführte Konten in

China inne und hält vermögensverwaltende Tochtergesellschaften in

China, den Vereinigten Staaten und Hongkong. Mit Stand Ende September

2015 übersteigt das von der Gesellschaft verwaltete Gesamtvermögen

640 Milliarden RMB. Das Unternehmen zählt seit den vergangenen zehn

aufeinander folgenden Jahren zu den 5 wichtigsten

Fondsverwaltungsgesellschaften in China.







Datum: 17.09.2016 - 10:11

