Ramos unterzeichnet strategische Kooperationsvereinbarung mit Toyota

(ots) - Ramos, eine im chinesischen

Mobiltelefonmarkt aufstrebende und engagierte Marke, wird mit jeder

neuen Produkteinführung zunehmend Gegenstand von Diskussionen unter

Branchenbeobachtern. MOS1 max, das zweite Smartphone des

Unternehmens, ist seit der Einführung Ende Oktober vorwiegend wegen

seines großen Monitors und des effizienten Energieverbrauchs

weiterhin äußerst beliebt.



Kurz nach der Markteinführung des R9, des ersten Mobiltelefons von

Ramos mit Fingerabdruckidentifizierung, wurden auf mehreren Websites

Berichte über die einzigartigen Merkmale des Produktes

veröffentlicht. Ramos hat unlängst eine strategische

Kooperationsvereinbarung mit Toyota aus Japan über die Herstellung

von Tablets unterzeichnet. Die neue Zusammenarbeit mit Toyota, ein

Unternehmen, das schon seit Langem für seine Einhaltung hoher

Qualitätsstandards bekannt ist, bestätigt damit, dass Ramos bei

Entwicklung und Qualitätskontrolle strenge Standards einhält.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Ramos kundenspezifische Software

und Hardware entwickeln, welche die Anforderungen von Toyota an

Tablets erfüllen, und ebenfalls die Verantwortung für Produktion und

Qualitätskontrolle übernehmen. Japan, ein bei Elektronik weltweit

bekannter Marktführer, ist für seine Schlüsseltechnologien und die

strikten Anforderungen an Qualität bekannt, die es bei der

Herstellung elektronischer Produkte anwendet. Als einer der größten

Fahrzeughersteller der Welt hat sich Toyota, ähnlich wie die meisten

der führenden japanischen Unternehmen, schon immer auf hohe Standards

und Qualität konzentriert. Die Kooperation mit Toyota unterstreicht

die weithin anerkannten Technologien und Qualität von Ramos.



Um den Erfolg der Partnerschaft sicherzustellen, die sowohl von

Ramos als auch Toyota hochgeschätzt wird, kamen das Management und

Mitglieder des Projektteams von Toyota mehrmals an den Firmensitz von



Ramos in Shenzhen, eine Stadt, die auch als das Silicon Valley von

China bezeichnet wird. Ebenso besuchten die Vertriebs- und

Technikteams von Ramos verschiedentlich Japan, um die Zusammenarbeit

und die besonderen Bedingungen der Vereinbarung zu besprechen.



Diese tief greifende Partnerschaft kommt nicht von ungefähr. Ramos

wurde bereits von einer Reihe international bekannter Marken für

seine Philosophie des Strebens nach Spitzenleistungen bei Qualität

und Nutzererlebnis Anerkennung gezollt, darunter Microsoft und Intel.

Das Unternehmen brachte 2012 das erste Tablet mit einem

Intel-Prozessor auf den Markt und wurde der erste weltweite

Tablet-Partner von Intel. Seither hat Ramos eine Serie der auf Intel

Core-basierten Tablets vorgestellt, die über hohe Leistung, geringen

Stromverbrauch und duale Systeme verfügen, den herkömmlichen Weg der

Verwendung von Tablets grundlegend veränderten und Nutzern ein völlig

neues Erlebnis bieten. Die i Serie der intelligenten Tablets von

Ramos ist ganz besonders dank der Unterstützung seiner Partner,

darunter Microsoft und Intel, in mehr als 50 Ländern und Regionen der

Welt verfügbar und finden unter Nutzern hohen Anklang.



Seit seinem Einstieg in den Mobiltelefonmarkt im Juli 2015 hat

Ramos zwei Smartphones eingeführt und wurde aufgrund seiner

umfassenden Technologiererfahrung und des attraktiven Designs, der

Batterielebensdauer, des verbesserten Nutzererlebnisses und des hohen

Qualitätsanspruches zu einer der am schnellsten wachsenden

Mobiltelefonmarken Chinas. Nach eingehender Überprüfung der

Produktionsanlagen von Ramos und der Authentifizierung der von Ramos

während des Herstellungsverfahrens verwendeten Prozesse war Toyota

von den Fähigkeiten des chinesischen Unternehmens bei Forschung und

Entwicklung sowie von der Qualitätskontrolle, aber auch von dessen

Wachstumspotenzial überzeugt, die insgesamt zu dieser strategische

Zusammenarbeit führten.



Dank der laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung von

intelligenten Endgerätetechnologien während der vergangenen Jahre ist

es chinesischen IT-Unternehmen gelungen, gegenüber internationalen

Marken bei Produktdesign und Prozessen konkurrenzfähig zu werden. Die

chinesischen Anbieter von Mobiltelefonen haben zum Beispiel bei

Marktanteilen die internationalen Marken im heimischen Markt nicht

nur überholt, sondern sie zeigen auch in zahlreichen Märkten

außerhalb Chinas eine beeindruckende Leistung.



Die Entscheidung Toyotas, mit Ramos eine Partnerschaft einzugehen,

beweist, dass diese internationale Marke die Fähigkeiten des

chinesischen Unternehmens bei F&E und Qualitätskontrolle anerkennt.

Ramos plant, die fortschrittlichen Technologien und umfassende

Erfahrung Toyotas bei Produktion und Management durch die

Zusammenarbeit mit diesem weltbekannten japanischen Partner zu

nutzen.



Facebook Seite: Ramos Digital Technology

Twitter: (at)RamosTech

Tel.:

+86-755-3333-8983

E-Mail: sales(at)ramos.com.cn



Dies ist eine Pressemitteilung von

Shenzhen Ramos Digital Technology Co., Ltd.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 10:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1401336

Anzahl Zeichen: 5417

Kontakt-Informationen:

Firma: Shenzhen Ramos Digital Technology Co., Ltd.

Stadt: - Die neue Kooperation bestätigt die Zuverlässigkeit der Fähigkeiten von Ramos Shenzhen, China





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung