Volle Kraft voraus für CHINA AID -- Die Veranstaltung für Altenpflege

Den Zahlen des chinesischen nationalen statistischen Bundesamtes

nach wird die ältere Bevölkerung von China bis 2020 248 Millionen

erreichen. Das sind 17 % der Bevölkerung und bedeutet eine

Überalterung der Gesellschaft. Aufgrund dieser alternden Gesellschaft

steht China vor beträchtlichen sozialen Problemen, die Überalterung

stellt jedoch auch ein beträchtliches Marktpotenzial dar. CHINA AID

fand das erste Mal im Jahr 2000 statt und hat seitdem das Aufblühen

der Altenpflegeindustrie miterlebt. In dieser Zeit ist CHINA AID

stetig gewachsen und zu dem geworden, was sie heute ist: die

einflussreichste und bekannteste Konferenz und Ausstellung in diesem

Industriesektor in China. Die Messe weist die größte

Ausstellungsfläche sowie die meisten Aussteller auf und wird von sehr

prominenten Regierungsbehörden, Verbänden und Unternehmen für

Langzeitpflege und der Wellness-Industrie im Land unterstützt.



Die 11. chinesische internationale Messe für Senioren &

Langzeitpflege, CHINA AID, findet wieder im Shanghai New

International Expo Center (SNIEC) vom 8. bis 10. Juni 2016 statt.

Nächstes Jahr wird sich die Messe auf insgesamt 35.000 m² für

Ausstellungen und Konferenzen ausdehnen und die gesamte Palette an

professionellen Langzeitpflegeprodukten, Einrichtungen und Diensten

abdecken: Altenpflege, Krankenpflege, Rehabilitationsmedizin,

Hilfsgeräte, altengerechtes Wohnen sowie Gesundheitsmanagement. Es

werden mehr als 40.000 professionelle Teilnehmer ("B2B/B2G/B2N")

erwartet, darunter Käufer aus allen Ebenen der Regierung, von

Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen sowie die gesamte

Lieferkette für Produkte und Dienste für ältere Menschen. Die

berühmte Konferenz wird nächstes Jahr 6 themenbezogene Foren für die



Langzeitpflegeindustrie, Gipfelkonferenzen mit Delegationen aus acht

Ländern, drei offene Industrieworkshops und vieles mehr umfassen.

Hier bietet sich ein Treffpunkt für Diskussionen und Netzwerke

zwischen der Gesundheits- und Wellness-Industrie, wo Delegierte

ausführlich über die neusten Industrietrends informiert werden und

aktuellste Insider-Informationen erhalten.



CHINA AID ist viel mehr als nur eine Ausstellung mit vielen Salons

und anderen Aktivitäten, die verteilt über das ganze Jahr stattfinden

und darauf abzielen, Wissen über die besten Praktiken auszutauschen,

um die Entwicklung der Industrie für Senioren und Langzeitpflege in

China zu verbessern.



Weitere Details finden Sie unter www.china-aid.com.







