Yisheng Biopharma und das United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases verkünden Zusammenarbeit an neuem Impfstoff gegen das Ebolavirus

(ots) - Yisheng Biopharma Co., Ltd. ("Yisheng

Biopharma"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf

Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Marketing von

Impfprodukten konzentriert, gab heute bekannt, dass Yisheng US

Biopharma Inc., seine hundertprozentige Forschungstochter, eine

Kooperation mit dem United States Army Medical Research Institute of

Infectious Diseases (Medizinische Forschungseinrichtung der US-Armee

für Infektionskrankheiten - "USAMRIID") zur Entwicklung eines neuen

Impfstoffs gegen das Ebolavirus mithilfe einer neuartigen

Doppelstrang-RNA-basierten Toll-Like Rezeptor 3 (TLR3)

Agonist-Adjuvanztechnologie ("PIKA") eingegangen ist. Die kooperative

Forschungspartnerschaft stellt eine neue Möglichkeit für beide

Organisationen dar, effektive und sichere Impfprodukte gegen Ebola

oder andere Viren zu entwickeln.



Gemäß den Bedingungen des Vertrages werden die Wissenschaftler bei

USAMRIID das Potenzial des PIKA-Adjuvans für einen Ebolaimpfstoff

oder andere Impfstoffkandidaten auswerten. Das PIKA-Adjuvans ist eine

geschützte von Yisheng Biopharma entwickelte Technologie, die 2013

vom chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie zu

einem Teil der "nationalen medizinischen Schlüsselinnovationen"

ernannt wurde. Vor kurzem ist der unabhängig von Yisheng Biopharma

entwickelte PIKA-Tollwutimpfstoff in die klinische Studie der Phase

II eingetreten, wobei er eine vielversprechende Wirksamkeit sowohl

prophylaktischer und therapeutischer Eigenschaften gegen den

tödlichen Tollwutvirus gezeigt hat.



"USAMRIID hat eine Menge Erfahrung beim Einsatz von

Impfstoffadjuvantien gesammelt", erklärte Dr. Sina Bavari,

Wissenschaftlicher Leiter bei USAMRIID. "TRL-3-Agonisten wie das

PIKA-Adjuvans sind bekannt dafür, die Immunreaktionen zu verbessern.

Dabei aktivieren Adjuvantien wie PIKA die angeborenen Immunsignale



und können eingesetzt werden, um eine stärkere Immunreaktion auf den

Impfstoff hervorzurufen."



"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem USAMRIID an der

Erforschung eines wirksameren und sichereren Ebolaimpfstoffs zu

arbeiten, den die Medizin so dringend benötigt. Unser PIKA-Adjuvans

hat gezeigt, dass es das Potenzial zu einer revolutionären Innovation

hat, denn es laufen gerade vorklinische und klinische Untersuchungen

zu einer Reihe von neuartigen auf dieser Technologie basierenden

Impfstoffen gegen Tollwut, HIV, Hepatitis-B, Grippe, Tuberkulose und

andere Viren, die die klinischen Praxisgegebenheiten bei menschlichen

und tierischen Virusinfektionen erheblich verändern könnten. Wir

freuen uns darauf, die Informationen über den Fortschritt an diesen

Fronten zu gegebener Zeit zu aktualisieren", sagte Herr Yi Zhang,

Vorstand von Yisheng Biopharma und Projektleiter der

PIKA-Adjuvanstechnologie.



Abschließend erklärte Herr Zhang: "Wir danken unseren

Forschungspartnern weltweit für ihre beständige Unterstützung der

PIKA-Adjuvanstechnologie und bei der Impfstoffentwicklung über die

Jahre, wie unter anderem dem Pasteur Institute, US NIH, Chinese

Center For Disease Control And Prevention (China CDC), China National

Institutes For Food and Drug Control, DSO National Laboratories

Singapore, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Australia

QIMR, Sun Yat-Sen University of China, Aeras Pharmaceutical (USA) und

der Chinesischen Akademie der Militärwissenschaften."



Informationen zum Ebolavirus



Das hämorrhagische Ebolafieber ist eine schwere, oftmals tödlich

verlaufende Erkrankung bei Menschen und Primaten (Affen, Gorillas und

Schimpansen), das seit seiner ersten Erkennung 1976 sporadisch

aufgetreten ist. Die Inkubationszeit für Ebola reicht von 2 bis 21

Tagen. Der Beginn der Krankheit zeigt sich abrupt und ist

gekennzeichnet von Fieber, Kopfschmerzen, Gelenk- und

Muskelschmerzen, Halsweh und Schwächegefühl, gefolgt von Durchfall,

Erbrechen und Magenschmerzen. Der aktuelle Ausbruch in Westafrika

(die ersten Fälle wurden im März 2014 registriert) ist der größte und

komplexeste Ebolaausbruch seitdem das Ebolavirus 1976 erstmals

entdeckt wurde. Es gab bei diesem Ausbruch mehr Ansteckungen und

Todesfälle als bei allen anderen Ausbrüchen zusammengenommen. Das

Virus verbreitete sich dabei auch zwischen mehreren Ländern: Zuerst

trat es in Guinea auf, dann übersprang es die Landgrenzen nach Sierra

Leone und Liberia, gelangte auf dem Luftweg nach Nigeria und in die

USA, und auf dem Landweg nach Senegal und Mali.



Informationen zur PIKA-Adjuvanstechnologie



Die PIKA-Adjuvanstechnologie ist eine geschützte Technologie, die

intern bei Yisheng Biopharma entwickelt wurde. Bei dem Adjuvans

handelt es sich um eine doppelsträngige RNA, die als ein Toll-Like

Rezeptor-3 (TLR-3) Ligand zur Aktivierung der angeborenen Immunzellen

wie dendritischen Zellen, Makrophagen und NK-Zellen agiert. Die

Rezeptur des PIKA-Adjuvans ist als eine Komponente des

PIKA-Adjuvans-basierten Tollwutimpfstoffs konzipiert.



Informationen zu USAMRIID



Aufgabe des United States Army Medical Research Institute of

Infectious Diseases (Medizinische Forschungseinrichtung der US-Armee

für Infektionskrankheiten - USAMRIID) ist die Bereitstellung

modernster medizinischer Fähigkeiten zur Abschreckung und zum Schutz

gegen bestehende und aufkommende biologische Bedrohungen und

Kampfmittel. Die beim USAMRIID durchgeführte Forschungsarbeit führt

zu medizinischen Lösungen - Impfstoffe, Medikamente, Diagnostik und

Informationen - die sowohl militärischem Personal als auch Zivilisten

zugute kommen. Das Institut spielt eine zentrale Rolle als führendes

militärisches Medizinforschungslabor für das Defense Threat Reduction

Agency's Joint Science and Technology Office for Chemical and

Biological Defense. Das USAMRIID ist ein dem U.S. Army Medical

Research and Materiel Command unterstelltes Labor.



[Die in dieser Presseerklärung enthaltenen Informationen

entsprechen nicht notwendigerweise der Position oder Politik der

Regierung, insofern sollte keine offizielle Befürwortung daraus

abgeleitet werden.]



Informationen zu Yisheng Biopharma Co., Ltd.



Yisheng Biopharma Co., Ltd. ist ein Biopharma-Unternehmen mit

Hauptsitz in Beijing (China), das sich auf Forschung, Entwicklung,

Herstellung, Vertrieb und Marketing von Impfprodukten konzentriert.

In China, den USA und Singapur werden etwa 1.000 Mitarbeiter

beschäftigt.



www.yishengbio.com







