Die führende Geschenke-Fachmesse in China hält eine Überraschung für die Branche bereit

Die "24th China (Shenzhen) International Gifts, Handicrafts,

Watches & Housewares Fair" (internationale chinesische Geschenke-,

Kunsthandwerks-, Uhren- und Haushaltsmesse) ist die führende

Fachmesse dieser Art in China. Sie findet jedes Jahr in Shenzhen,

China, während der besten Einkaufsmonate im April und Oktober statt.

Die Messe bietet eine breite Auswahl an Werbegeschenken und

Konsumprodukten und zieht zehntausende Einkäufer aus dem In- und

Ausland an. Die Aussteller sind hauptsächlich Hersteller, die bestes

Design und beste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen versprechen.

Im Zuge der Ausbaupläne von chinesischen Unternehmen, treten immer

mehr Hersteller mit kreativen Designs und fortschrittlicher

Technologie auf. Viele Aussteller haben weitreichende Erfahrung im

Export von Gütern und arbeiten bereits mit Partnern im Ausland

zusammen.



Angesichts ihres 24-jährigen Bestehens ist die "24th China

(Shenzhen) International Gifts, Handicrafts, Watches & Housewares

Fair" eine bewährte Plattform zur Anbahnung neuer

Geschäftsmöglichkeiten und wurde von der UFI im Jahr 2005 mit deren

Gütesiegel anerkannt. Veranstalter der Messe ist Reed Huabo

Exhibitions, ein Mitgliedsunternehmen von Reed Expo, dem berühmten

globalen Messeveranstalter. Die Messe bietet bedeutenden

Marktakteuren einen Rahmen, um sich auszutauschen und Handel zu

treiben, Partnerschaften zu bilden und Branchentrends zu setzen. Sie

stellt auch die beste Markteinstiegsmöglichkeit für ausländische

Anbieter dar, die den schnell wachsenden chinesischen Markt

erschließen möchten, und hilft ihnen, ihren Anteil auf dem weltweit



größten und am schnellsten wachsenden Markt zu steigern. Wie

allgemein bekannt ist, beruht das Marktwachstum auf der enormen

Nachfrage der Chinesen nach hochwertigen Haushaltsgütern.



Auf der Messe werden verschiedene Arten von Produkten gezeigt:

Geschenke und Premium-Haushaltswaren, elektronische und elektrische

Haushaltsgeräte, Sport- und Freizeitprodukte, Heimtextilien, Koffer,

Keramik, Glaswaren, Innendekorationen und vieles mehr. Die Messe ist

bekannt für ihre weitreichenden Optionen und bietet Einkäufern aus

der ganzen Welt zahlreiche Auswahlmöglichkeiten.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.chinagiftsfair.com







