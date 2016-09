Häufigste Zielorte für deutsche Arbeitnehmer im Ausland sind Cartus zufolge, dem Dienstleister bei Versetzungen, USA, Großbritannien und Schweiz

(ots) - Deutsche Arbeitnehmer, die 2015 ins

Ausland versetzt wurden, zogen für ihren neuen Arbeitsplatz mit der

größten Wahrscheinlichkeit in die USA, nach Großbritannien oder in

die Schweiz, berichtet Cartus (http://www.cartus.com/), ein führender

Anbieter von Dienstleistungen bei Versetzungen weltweit.



Logo - https://photos.prnewswire.com/prnh/20140311/MM81238LOGO



Deutsche Arbeitnehmer im Ausland sehen sich in diesen Ländern

jeweils speziellen und nicht einfach zu lösenden Problemen gegenüber,

wie Cartus' kürzliche Umfrage unter dem Titel Trends in Global

Relocation: Biggest Challenges (Trends bei internationalen

Versetzungen: Die größten Probleme) darlegt.



"Die USA sind das führende Zielland für deutsche Arbeitnehmer,

stellen sie aber zudem zuweilen vor überraschende Fragestellungen",

sagte Robert Abbott, Vice President des Bereichs International

Services bei Cartus. "Großbritannien und die Schweiz belegen hier den

zweiten und dritten Platz. In jedem dieser Länder sehen sich die

Versetzten speziellen Problemen gegenüber und die richtige

Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg", sagte Robert Abbott.



USA: Wichtigstes Zielland, beachtliche Herausforderungen



Deutsche Unternehmen sollten mit erheblichen Herausforderungen

rechnen, wenn sie Mitarbeiter in die USA entsenden. Dies gilt

speziell für den Wohnungsmarkt, denn das Angebot an Mietwohnungen für

internationale Arbeitnehmer wird knapper, die Kosten steigen und

manche Vermieter verlangen höhere Vorauszahlungen. Speziell in

ländlichen Gegenden, die gewöhnlich nicht Zielort für internationale

Arbeitnehmer sind, kann Mangel an verfügbarem Wohnraum herrschen.

Schwankungen der Wechselkurse können zudem das Budget für die

Unterbringung der Arbeitnehmer ändern.



Großbritannien: Probleme im Bereich der Unterbringung und



Konformität



Deutsche Arbeitnehmer, die nach Großbritannien versetzt werden,

sollten mit Problemen im Bereich des Wohnungsmarktes und der

Konformität rechnen. So übersteigt speziell in London die Nachfrage

nach Wohnraum das Angebot und Preissteigerungen sind höher als in

anderen Gebieten Großbritanniens. Die britische Regierung hat neue

Initiativen angekündigt, das Wohnungseigentum zu fördern, statt den

Sektor der Mietwohnungen.



Schweiz: Immobiliensituation in Genf stabil, Preise in Zürich

fallend



Auch in der Schweiz sollten deutsche Arbeitnehmer im Ausland mit

einer anspruchsvollen Situation im Immobilienbereich rechnen. In Genf

beispielsweise haben sich die Mieten zwar nicht wesentlich geändert,

aber die Nachfrage ist gestiegen und der Schwerpunkt liegt auf Wert

und Preis, speziell im Bereich der Apartments. In Zürich hingegen ist

die Situation stabiler, da Nachfrage und Mieten im letzten Jahr

leicht zurückgegangen sind.



Wenn Sie die Umfrage Trends in Global Relocation: Biggest

Challenges von Cartus anfordern möchten, klicken Sie bitte hier (http

://guidance.cartusrelocation.com/global-relocation-biggest-challenges

-survey-2015.html). Eine Zusammenfassung der Umfrage finden Sie hier

(https://www.cartus.com/files/2214/4734/6866/2015-Cartus-Biggest-Chal

lenges-Highlights-1015.pdf).



Über Cartus



Cartus genießt seit mehr als 60 Jahren das Vertrauen von

Unternehmen jeder Art und Größe, wenn es um Lösungen für die

internationale Versetzung geht. Cartus unterstützt mehr als die

Hälfte der Fortune-50-Unternehmen und bietet seine Dienstleistungen

in 185 Ländern an. Cartus stellt das gesamte Spektrum an Diensten bei

der Versetzung bereit, einschließlich Sprachkursen und

interkulturellen Trainings. Cartus ist Teil der Realogy Holdings

Corp. (NYSE: RLGY), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich

Immobilien-Franchising, das auch Immobilienmaklerdienste, sowie

Versetzungsdienstleistungen und Hilfe beim Einleben anbietet. Wenn

Sie wissen möchten, wie unsere große Erfahrung, Reichweite und

praktische Anleitung Ihrem Unternehmen helfen können, besuchen Sie

www.cartus.com, lesen Sie unseren Blog unter www.cartusblog.com oder

klicken Sie auf www.realogy.com.



Kontakt:

Jane Bergman unter +44 (0)1793 756003 Hugh Siler unter 1-949.646.6966

jane.bergman(at)cartus.com hugh(at)silerandcompany.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Cartus

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 10:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1401340

Anzahl Zeichen: 4780

Kontakt-Informationen:

Firma: Cartus

Stadt: Deutsche Arbeitnehmer im Ausland sehen sich speziellen Problemen gegenüber, speziell auf dem Wohnun





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung