Reed Gastgeber von Eröffnungsausstellungen für Robotik und smarte Fabriken in Tokio, die ab dem 18. Januar 2017 stattfinden werden

(ots) - Reed Exhibitions Japan Ltd., Japans

größter Messeveranstalter, wird ab 2017 zwei neue Ausstellungen

abhalten, die 1. RoboDEX und die 1. Smart Automotive Factory Expo,

die vom 18.-20. Januar im Tokyo Big Sight in Japan stattfinden

werden.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160408/353020



Über die 1. RoboDEX



Die 1. RoboDEX ist eine große B2B-Messe, bei der 100 Aussteller,

die Industrie- und Serviceroboter sowie die damit verbundenen

Entwicklungstechnologien und Anwendungen vertreiben, zusammenkommen

werden. Wichtige Akteure in der Robotik-Industrie haben ihre

Teilnahme bereits bestätigt, und für alle Hersteller aus diesem

Bereich ist RoboDEX eine jährliche Veranstaltung, deren Besuch ein

Muss ist.



Ausstellungsprofil



- Industrie-/Serviceroboter

- Künstliche Intelligenz/Steuerungstechnik

- Antriebstechnik

- Sensortechnik



- FA-Technologien

- Industrieroboter

- IoT-/M2M-Lösungen

- Grüne-Energie-Lösungen

- Fabrikausstattung und andere Produkte



1. RoboDEX www.robodex.jp/en/

9. AUTOMOTIVE

WORLD www.automotiveworld.jp/en/

(einschließlich

der 1. Smart

Automotive

Factory Expo)

46. NEPCON www.nepconjapan.jp/en/

JAPAN

9. Light-Tech www.light-tech.jp/en/

Expo

3. WEARABLE www.wearable-expo.jp/en/

EXPO







Pressekontakt:



Itsuki Imamura, International PR

Reed Exhibitions Japan Ltd.

Telefon: (+81) 3-3349-8519

Fax: (+81) 3-3349-8530

E-Mail: robo-pr-eng(at)reedexpo.co.jp / car-pr(at)reedexpo.co.jp





Dies ist eine Pressemitteilung von

Reed Exhibitions Japan Ltd.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 10:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1401341

Anzahl Zeichen: 2074

Kontakt-Informationen:

Firma: Reed Exhibitions Japan Ltd.

Stadt: Tokio





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung