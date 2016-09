Tivoli Audio wird seine neue Produktlinie auf der High End München exklusiven Partnern präsentieren und gibt Veränderungen im Management bekannt

(ots) - Das weltweit bekannte Unternehmen Tivoli

Audio, das für sein kultiges Design und seinen hochwertigen Sound

berühmt ist, gibt neue Produkteinführungen und Veränderungen im

Management für das Jahr 2016 bekannt.



Dieses Jahr wird für Tivoli Audio von entscheidender Bedeutung

sein, da das Unternehmen seit der Eigentumsübergabe im Mai 2015 seine

erste Modell- und Produktlinie in limitierter Auflage auf den Markt

bringen wird. Tivoli wird die neue Produktlinie, die von Paul

DePasquale, VP of Development, entworfen wurde, auf der Messe High

End München im Mai 2016 exklusiven Partnern vorstellen. Tivoli Audio

verspricht moderne Technologie und bietet eine benutzerfreundliche

Audioerfahrung, wobei das Unternehmen auch seine Vorliebe für Design

und Ästhetik sowie Qualität mit einbringt, die die Marke bekannt

gemacht haben.



DePasquale, der mit 10 Jahren Betriebszugehörigkeit ein Veteran

bei Tivoli Audio ist, und dessen Karriere Tontechnik,

Produktentwicklung und Vertriebsmanagement umfasst, versteht, was die

Marke zu etwas Besonderem macht. "Bei der Entwicklung dieser

Produktlinie wollten wir Technologie in die Marke injizieren, dabei

jedoch ihren Wurzeln treu bleiben: dem Ausdruck von Audio als Kunst",

so DePasquale.



Nicht nur die Produkte von Tivoli Audio werden einen neuen Weg

einschlagen; Silvio M. Pupino, der Tivoli Audio einem weltweiten

Publikum nahegebracht hat, wird dem Unternehmen als VP of

International Sales beitreten. "Ich glaube an den zukünftigen Erfolg

der Marke und freue mich, Tivoli auf seinem Weg in die Zukunft des

Heim-Audios unterstützen zu können", so Pupino.



Tivoli Audio wird unter dem Management von DePasquale, Pupino und

Daniel Atanasov, VP of Finance, der auch die Bereiche Operations und

Logistics leitet, stehen. "Tivoli Audio wird von seinem Team aus

talentierten, engagierten Mitarbeitern vorangetrieben, die wissen,



wie wichtig "Thinking Bigger", die Erkundung neuer Ideen und neue

Partnerschaften sind, und die nie die kleinen, aber feinen Details

vergessen, die einen Hersteller zu einer Marke machen", so

DePasquale. "Fünfzehn Jahre nach seiner Gründung schafft Tivoli Audio

weiterhin bedienerfreundliche, schön gestaltete und qualitativ

hochwertige Produkte, indem das Unternehmen Technologie nutzt, ohne

dafür das Design zu opfern."



Weitere Informationen über Tivoli Audio finden Sie unter

tivoliaudio.com.







