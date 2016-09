IT & Hardware & Software & TK

Infortrends neuste Unified Storage Lösung mit Cloud Integration

(ots) - Infortrend®

Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute auf der Cloud Expo Europe die

Verfügbarkeit seiner neuen Unified Storage Produktfamilie "EonStor GS

(http://www.infortrend.com/global/products/families/GS)", eines

Unified Storage Systems mit Cloud Integration bekannt.



Unified Storage Architektur und Cloud Gateway integrieren die

Flexibilität der Speicherung von datei- und blockbasierten Daten,

sowie die uneingeschränkte Skalierbarkeit der Speicherkapazität dank

Cloud Integration.



Als Unified Storage-System mit Cloud Integration ermöglicht

EonStor GS Unternehmen den Speicherplatz gleichzeitig als

dateibasierten, blockbasierten und objektbasierten Speicher für

strukturierte und unstrukturierte Daten zu nutzen.



Dies vereinfacht nicht nur die Bereitstellung und Verwaltung

unterschiedlicher Dateitypen, sondern reduziert auch die entstehenden

Kosten durch die Integration eines leistungsfähigen Cloud Gateways in

ein Unified Storage System.



Dank ihrer integrierten Intelligent Cloud Gateway Engine können

EonStor GS Unified Storage Systeme als Cache eines Cloud-Speichers

konfiguriert werden, um aktive Daten lokal vorzuhalten und inaktive

Daten in die Cloud zu verlagern. Damit werden die Flexibilität der

Cloud, ihre uneingeschränkte Skalierbarkeit und garantierte

Verfügbarkeit optimal genutzt. Derzeit werden unter anderem die

folgenden Cloud-Service Anbieter unterstützt: Amazon S3, Microsoft

Azure, Google Clouds und Alibaba AliCloud.



Bereits bei Einführung unterstützen EonStor GS Unified Storage

Systeme zahlreiche SSD - und Hybrid-Storage Konfigurationen, erzielen

Leistungswerte, die zuvor versprochen aber nie erreicht wurden, mit

zum Beispiel über 740K IOPS und einem permanenten Datendurchsatz von

11 GB/s auf Blockebene, sowie einem Datendurchsatz von 3.000 MB/s auf

Dateiebene. Zusätzlich bieten sie umfassende Datendienste, wie



Automated-Storage-Tiering, SSD-Cache, lokale und remote Replikation,

rsync auf Dateiebene und Intelligent-Drive-Recovery (IDR).



Michael Schnapp, Mitgründer und CTO von Infortrend, sagte hierzu:

"Da die Cloud ein integraler Bestandteil der Speicherstrategien von

Unternehmen wird, sahen wir die Notwendigkeit unseren Kunden eine

Speichersystem zur Verfügung zu stellen, das ihre Anforderungen

erfüllt, unabhängig davon wie komplex oder vielfältig sie auch sein

mögen. Wir sind überzeugt, dass wir dies mit der EonStor GS-Familie

erreicht haben."



Die EonStor GS 3000 Serie, die erste Serie der EonStor GS

Produktfamilie ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen

erhalten Sie durch Ihren Infortrend Vertriebsmitarbeiter. Erfahren

Sie die neue EonStor GS Produktfamilie vom 12. bis 13. April 2016 auf

unserem Stand, Nr. 174 im Excel London. Für weitere Informationen

über die EonStor GS Produktfamilie klicken Sie bitte hier

(http://www.infortrend.com/global/products/families/GS).



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von

äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen

des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und

systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit

und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchen

übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten

Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.infortrend.com.



Infortrend®, EonStor®, ESVA®, SANWatch® und EonPath® sind

Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend

Technology, Inc.; andere Warenzeichen gehören den jeweiligen

Inhabern.







