"Endlich Freitag im Ersten" - "Die Eifelpraxis" holt Tagessieg

4,64 Millionen Zuschauer sahen die erste Folge

(ots) - "Die Eifelpraxis - Erste Hilfe aus Berlin" (ARD

Degeto) war gestern die meistgesehene Sendung des Tages: 4,64

Millionen Zuschauer (Marktanteil 16,1 %) verfolgten den Auftakt der

der neuen ARD-Degeto-Reihe. Zwei neue Folgen von "Die Eifelpraxis"

sind bereits abgedreht. Die Ausstrahlung ist für das erste Quartal

2017 geplant.



Als Titelheldin der neuen Reihe "Die Eifelpraxis" spielt Rebecca

Immanuel eine Versorgungassistentin, die mit Fachwissen und Empathie

für ihre Patienten da sein will - und trotz des Zeitdrucks bei ihrem

beruflichen Selbstverständnis keine Abstriche macht. Simon Schwarz

ist als ihr im Rollstuhl sitzender Chef zu sehen. Unterhaltsam lässt

die neue Reihe in das Landleben eintauchen und legt bei dem

allgegenwärtigen Problem der medizinischen Unterversorgung den Finger

in die Wunde.



"Die Eifelpraxis" ist eine Produktion der UFA FICTION (Produzent:

Markus Brunnemann, ausführende Produzentin: Dedina Dettmers) im

Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Barbara

Süßmann und Sascha Schwingel (beide ARD Degeto).







