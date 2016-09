ABConcepts fordert gesunde Ernährung in Schulen: Mittagsangebot in der Mensa muss attraktiver werden

Ganztagsschulen müssen ihren pädagogischen Auftrag auch außerhalb des Klassenzimmers ernst nehmen. Sie sind auch für die Ernährung von jungen Menschen verantwortlich. Durch die Verpflegung vor Ort haben sich die Essgewohnheiten verändert. Doch je älter die Schülerinnen und Schüler werden, desto weniger nehmen sie das Mittagsangebot in der Mensa wahr. Jeder fünfte von ihnen ersetzt die Hauptmahlzeiten regelmäßig durch Snacks. Was kann man also tun, um eine gesunde, ausgewogene Ernährung anbieten zu können? Mit „Vital-ABC-Kids“ hat ABConcepts aus Ratingen die richtige Antwort auf offene Ernährungsfragen in der Schule.

Catrin Schulze fordert eine gesunde, ausgewogene Schulverpflegung. © Holger Bernert

(firmenpresse) - Dabei hat die Qualität des Essens eine große Bedeutung auf die körperliche und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Es geht neben der Vermittlung von Wissen auch um die Entwicklung sozialer Beziehungen und die Förderung eines gesunden Lebensstils. Doch die Realität sieht leider anders aus. „Studien belegen, dass zu häufig Fleisch und zu wenig Fisch, frisches Obst, Gemüse und Salat angeboten wird,“ weiß Catrin Schulze, Projektmanagerin für „Vital-ABC-Kids“ bei der ABConcepts Verpflegungsmanagement GmbH in Ratingen. Häufig werden bei der Zwischenverpflegung Brot oder Brötchen, Fast Food, süße Backwaren und Süßigkeiten verkauft. Darüber hinaus fordert die Ernährungsberaterin/DGE die Verbannung von Limonaden, Nektare, Fruchtsaftgetränke, Getränke mit hohem Energiegehalt und künstlichen Aromen, Eistees, Energy-Drinks und isotonische Sportgetränke. Dieses „ungesunde“ Angebot an Fast Food und Softgetränken habe zur Folge, dass in Deutschland rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in allen Altersklassen übergewichtig seien. Hinzu komme mangelnde Bewegung in der Schule und im Alltag.



Mit einem nährstoffoptimierten und gesundheitsfördernden Essen inklusive Zwischenmahlzeiten könnten die Schulen diesem Negativtrend aktiv entgegentreten. Ergänzend wären die Ernährungsbildung im theoretischen und praktischen sowie der Ausbau des Sport- und Bewegungsangebotes wünschenswert. Catrin Schulze: „Eine auf die Bedürfnisse der Kinder angepasste Ernährung hat positive Einflüsse auf die Leistungsfähigkeit. Eine bedarfsgerechte Ernährung kann das Risiko für ernährungsmitbedingte Krankheiten senken und einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit leisten. So steigern Kohlenhydrate zum Beispiel die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit. Als Zwischenmahlzeit können ansprechende Obst- und Milchsnacks angeboten werden. In diesem Bereich sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.“



Um den Schulen solch ein Angebot bieten zu können, hat ABConcepts das Ernährungskonzept „Vital-ABC-Kids“ entwickelt. „Es wurde an die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen angepasst“, so Catrin Schulze weiter. „Vital-ABC-Kids“ wurde entwickelt, um die Verantwortlichen in den Schulen bei der Umsetzung einer bedarfsgerechten und ausgewogenen Verpflegung zu unterstützen. „Meist ist die Umsetzung einer solchen Anforderung für die einzelne Einrichtung kaum zu bewältigen, da sie zeit- und kostenaufwändig ist, und die Entwicklung einen erheblichen zusätzlichen Aufwand zum normalen Tagesgeschäft darstellt.“ Daher bietet ABConcepts attraktive Rezepturen unter Verwendung von frischen Kräutern und erlesenen Gewürzen, die von Küchenpraktikern für die tägliche Küchenpraxis kreiert worden sind. Zu sämtlichen Menüs sind vorkalkulierte Rezepturen erstellt, die dem Küchenverantwortlichen Kostentransparenz, Budget- und Qualitätssicherheit bieten. „Wir stellen mit diesen Rezepturen unter Beweis, dass gesunde Ernährung schmackhaft ist, nicht teurer sein muss und gut in den Kostenrahmen passt.“









