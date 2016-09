Linkage Biosciences erhält 4-Jahresvertrag mit UK NHS Blood and Transplant

(ots) - Linkage Biosciences, ein weltweit

führendes Unternehmen im Bereich der Transplantationsdiagnostik, hat

heute bekanntgegeben, daß es den Zuspruch für einen 4-Jahresvertrag

zur Implementierung von LinkSeq Real-Time PCR HLA

Typisierungsprodukten durch das britische NHS Blood and Transplant

(NHSBT) erhalten hat. Die neue Gewebetypisierungsplattform, inklusive

Real-Time PCR Geräten, wird in mehreren Labors des Landes installiert

werden.



Dr. Andrea Harmer, National Head of NHS Blood and Transplant H&I

Services, sagte, "At NHS Blood and Transplant, we were looking for

the best technology available for our rapid typing requirements. We

developed a comprehensive matrix to evaluate multiple platforms and

were extremely pleased with the results from Linkage Biosciences.

The laboratory tests performed by our scientists showed the product

to be simple to use, fast, and robust."



"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit NHS Blood and

Transplant und unterstützen eine schnelle Einführung der LinkSeq

Gewebetypisierungstechnologie" sagte Zachary Antovich, Chief

Executive Officer von Linkage Biosciences. "Die technologischen

Vorteile von LinkSeq, dokumentiert durch die Daten während der

Evaluierungsphase, haben klar die Überlegenheit unseres Angebots

gezeigt. Die Entscheidung des UK NHS Blood and Transplant für unser

Produkt ist das Ergebnis einer sorgfältigen Evaluierung verschiedener

am Markt erhältlicher Produkte und wir nehmen an, daß andere Länder

diese Ausschreibung als Orientierungshilfe für ihre eigene

Entscheidung verwenden werden. "



LinkSeq bietet eine deutliche Vereinfachung des Arbeitsablaufes

zur Detektierung der Human Leukocyte Antigen (HLA) Gene, verbunden

mit der Gewebekompatibilität für die Organtransplantation. Mit

weniger als 10 Minuten Vorbereitungszeit und keinen weiteren



manuellen Tätigkeiten, liefert LinkSeq in 90 Minuten eine komplette

molekulargenetische Typisierung. Der einfache Arbeitsablauf

verhindert post-amplification Kontaminationen und erlaubt schnelle

Ergebnisse sowie hohe Produktivität im Labor.



Seit der Einführung in 2011 wurde LinkSeq in über 120 Laboren auf

4 Kontinenten eingeführt. 2015 hat die Firma die Zulassung für Europa

erhalten.



Über NHS Blood and Transplant



NHS Blood and Transplant ist eine gemeinsame Gesundheitsbehörde

von England und Wales. Es ist für eine sichere und effiziente

Versorgung mit Blut und damit verbundenen Services an das NHS in

England verantwortlich. Es ist auch die Organspendeorganisation für

das UK und ist verantwortlich für die Zuteilung passender

Spenderorgane.



Über Linkage Biosciences



Linkage Biosciences ist ein molekulardiagnostisches Unternehmen,

welches Produkte entwickelt und vermarktet, die zu einer deutlichen

Verbessung und Beschleunigung komplexer genetischer Tests führen.

LinkSeq ist die führende Technologie der Firma und deckt alle

klassischen HLA Gene und über 13.000 Allele in einem einzigen

Testvorgang ab. LinkSeq Technologie verwendet eine firmenintern

entwickelte Testmethode inklusive Reagenzien und Software zusammen

mit Standard Real-Time PCR Geräten zur Vereinfachung der Bestimmung

komplexer genetischer Sequenzen. Linkage Biosciences hat 2015 die CE

IVD Kennzeichnung sowie die ISO 13485 Akkreditierung erhalten. Die

Zentrale der Firma ist in South San Francisco, California. Linkage

Biosciences und LinkS?q sind Markenzeichen von Linkage Biosciences,

Inc.



Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.linkagebio.com



