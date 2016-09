Sany zieht Großauftrag für mobile Hafenumschlagmaschinen in Saudi-Arabien an Land

(ots) - Sany Port Machinery, eine

Tochtergesellschaft der Sany Group, hat den Auftrag für 31 Einheiten

von Hafenumschlagmaschinen zu King Abdul Aziz-Port in Dammam

(Saudi-Arabien) in diesem Monat gewonnen. Dies markiert Sany bislang

größte Hafenumschlagmaschinenbestellen.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/402039



Das Geschäft mit dem zweitgrößten Hafen in Saudi-Arabien (und dem

größten Hafen im Persischen Golf) soll ein Volumen von fast 7,5

Millionen US-$ haben. Sany wird Gabelstapler, Reachstacker und

Containerstapler mit einer Tragkraft von 10-46 T sowie spezielle

Anbauten zur Beförderung von Bulkware wie Stahlrohre und Stahlringe

liefern.



"Hafenumschlagmaschinen von Sany sind extrem zuverlässig und

technisch auf die speziellen Kundenanforderungen ausgelegt", sagte

der Gebietsleiter von Sany Port Machinery für den Nahen Osten. "Sany

und seine regionalen Händler arbeiten Hand in Hand um unsere Kunden

zeitnah und zuverlässig zu bedienen. Unsere Anstrengungen bei einer

effizienten Teilelieferung werden von unseren Kunden anerkannt und

haben zu unserem Geschäftserfolg beigetragen."



Sany Port Machinery wurde 2010 gegründet und ist zwischenzeitlich

zu einem weltweiten Spitzenunternehmen bei der Entwicklung und

Fertigung von leistungsfähigen Logistikmaschinen geworden. Im

chinesischen Changsha und Zhuhai wurden zwei hochmoderne

Fertigungswerke gebaut. An diesen Standorten entwickelt Sany mobile

Hafenumschlagmaschinen, Großmaschinen für Häfen sowie

Schiffsausstattung in mehr als 150 Ausführungen.



Seit 2011 ist die Zahl der Sany-Maschinen, die an Häfen und

Containerbahnhöfen in Saudi-Arabien eingesetzt werden, von 8 auf fast

100 gestiegen. Das Unternehmen kann auf ein großes Händlernetz

zurückgreifen, um seine Maschinen in ganz Saudi-Arabien zu vertreiben

und seine Marke bekannter zu machen. Mittlerweile liegt der



Marktanteil von Sany bei mobilen Hafenumschlagmaschinen in dem Land

bei 35 %.



Am Handelshafen Yanbu an der Ostküste des Roten Meers kommen zwei

Post-Panamax-Containerkrane und ein gummibereifter Portalkran von

Sany zum Einsatz.



Die Containerbrücke STS6101 von Sany ist seit 2015 an einem der

wichtigsten Seehäfen Saudi-Arabiens (dem Hafen von Dschidda)

stationiert. Der Hafen verbindet die Ost-West-Handelsrouten.



Durch den Großauftrag vom King Abdul Aziz-Hafen stärkt Sany Port

Machinery seine Marktpräsenz in Saudi-Arabien. Sany plant weiter in

den Nahostmarkt vorzudringen.



Informationen zu Sany



Sany Group ist ein weltweit führender Hersteller von schwerem

Gerät mit Werken in den USA, Deutschland, Brasilien und Indien und

Geschäftstätigkeit in mehr als 100 Ländern und Regionen auf der

ganzen Welt. Das Unternehmen gilt als eines der innovativsten und

erfolgreichsten der Welt, und seine Betonmaschinensparte belegt

weltweit den 1. Platz.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.sanyglobal.com oder

folgen Sie der Sany Group auf Facebook (https://business.facebook.com

/sanyglobal/?business_id=1739553516329915) und YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCMV8vy8fng3im3sptsb4IFQ).







