Crown Bioscience stärkt strategisch das Führungsteam und ernennt einen neuen Chief Financial Officer

(ots) - Crown Bioscience

(http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker

6554) und ein internationales Dienstleistungsunternehmen der

Wirkstoffentwicklung und -entdeckung , welches für Fortschritt und

Entwicklung die transnationalen Plattformen Onkologie

(http://www.crownbio.com/oncology/) und Stoffwechselerkrankung

(http://www.crownbio.com/metabolic-disease/) zur Verfügung stellt,

freut sich mitzuteilen, dass unser President, Dr. Jean Pierre Wery (h

ttps://www.linkedin.com/in/jean-pierre-wery-97468ba?authType=NAME_SEA

RCH&authToken=MF01&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amy

network%2CclickedEntityId%3A31539112%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3

A1-1-1%2CtarId%3A1468409385296%2Ctas%3Ajean) nun die Stelle als Chief

Executive Officer erhält.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160405/351602LOGO



Zusätzlich zur jüngsten Ernennung von Dr. Wery als CEO, Dr. Alex

Wu (http://www.crownbio.com/about/leadership-team/), wird der

Mitbegründer von CrownBio President und Chief Strategy Officer und

Frau Eva Ho (https://www.linkedin.com/in/eva-ho-9072ab1b?authType=NAM

E_SEARCH&authToken=4RlH&locale=en_US&srchid=570683201468409122675&src

hindex=1&srchtotal=10&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3

A570683201468409122675%2CVSRPtargetId%3A69402967%2CVSRPcmpt%3Aprimary

%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH) wird Chief Financial

Officer.



"2016 ist CrownBio beispiellos gewachsen und hat dabei eine

steigende Nachfrage für unsere Leistungen und Modelle in den

Bereichen Immunonkologie, Herz-Kreislauf- und

Stoffwechselerkrankungen erfahren", sagt Dr. Wery. "Als neu ernannter

CEO ist mein Ziel die Entwicklung von neuen Produkten,

Spitzentechnologien und Serviceleistungen in der Onkologie und bei

Stoffwechselerkrankungen zu fördern, während wir gleichzeitig eine



mögliche Erweiterung in neuen Therapiebereichen in Betracht ziehen."



Um außerdem das Engagement von CrownBio am globalen Wachstum zu

verdeutlichen, hat der Vorstand Frau Ho für die Stelle des CFO

ausgewählt. Frau Ho verfügt über jahrelange Erfahrung in der

Finanzplanung und Analyse, da sie bereits bei renommierten,

internationalen Unternehmen die Finanzgeschäfte geführt hat. Frau Ho

wird die frühere Stelle von Herrn Herr Bing Zhu

(http://www.crownbio.com/about/leadership-team/) übernehmen, der nun

zum Chief Operating Officer ernannt worden ist.



"Ich freue mich sehr, dass Frau Ho nun bei CrownBio ist und bin

gespannt auf die nächste Phase der strategischen Initiativen des

Unternehmens", sagt Herr Wu, Mitbegründer von CrownBio und neu

ernannter President und CSO.



Der Ausbau des Führungsteams von CrownBio zeigt den Einsatz des

Unternehmens beim Aufbau eines erfahrenen Managementteams, um so die

Fortschritte der Wirkstoffentdeckungen weltweit voranzutreiben.



Weitere Informationen über das Engagement von CrownBio in den

Bereichen Onkologie und Wirkstoffentdeckung bei

Stoffwechselerkrankungen finden Sie unter www.crownbio.com.



Über Crown Bioscience Inc.



Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein

internationales Unternehmen der Wirkstoffentwicklung und -entdeckung,

welches für Fortschritt und Entwicklung die transnationalen

Plattformen Onkologie (http://www.crownbio.com/oncology/) und

Stoffwechselerkrankung (http://www.crownbio.com/metabolic-disease/)

zur Verfügung stellt. Mittels eines umfassenden Portfolios von

relevanten Modellen und verlässlichen Tools, kann Crown Bioscience

den Kunden überdurchschnittliche, klinische Kandidaten zu vermitteln.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.crownbio.com.







Pressekontakt:

Federica Parisi

Crown Bioscience Inc.

fparisi(at)crownbio.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Crown Bioscience Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 11:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1401360

Anzahl Zeichen: 4220

Kontakt-Informationen:

Firma: Crown Bioscience Inc.

Stadt: Santa Clara, Kalifornien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung