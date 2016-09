CNH Industrial stellt neu entwickeltes autonomes Traktorkonzept vor: Fahrerlose Technologie zur Steigerung der Präzision und Effizienz

(ots) - Bestmöglicher Einsatz der vorhandenen

Arbeitskräfte, Integration in bestehende Fahrzeugflotten plus die

Flexibilität, ein unbemanntes Fahrzeug dank Echtzeitüberwachung rund

um die Uhr zu nutzen - und künftig auch noch die Chance, automatisch

auf Wetterereignisse zu reagieren: Das sind die Vorteile, die das

autonome Traktorkonzept von CNH Industrial für die Landwirtschaft der

Zukunft bringen kann. Auf der Farm Progress Show 2016 in Boone/Iowa,

USA stellte CNH Industrial das neuen Konzept im Rahmen einer

Vorabpräsentation der Öffentlichkeit vor.



Präzisionslandwirtschaft und Automatisierung spielen schon heute

eine immer größere Rolle für mehr Wirtschaftlichkeit, Effizienz und

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Darüber hinaus erfordert die

Bewirtschaftung von Landje nach Saison auch heute noch viele

Arbeitsstunden auf dem Feld - vor allem in der Saat- und Erntezeit.



Das Innovationsteam von CNH Industrial entwickelt bereits seit

geraumer Zeit für die Marken Case IH und New Holland Agriculture

autonome Konzepttechnologien zur nachhaltigen Optimierung von

Produktion und Produktivität. Mit solchen Technologien können

Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe die Herausforderungen von

morgen bewältigen, sprich günstige Boden- und Witterungsbedingungen

nutzen, sowie die verfügbare Arbeitskraft bestmöglich einsetzen.



Lenkautomatik und Telematik stehen bereits auf den Traktoren von

heute zur Verfügung und der autonome Betrieb bedeutet eine

signifikante Weiterentwicklung dieser Technologien. Das autonome

Traktorkonzept von CNH Industrial basiert auf den herkömmlichen,

PS-starken Traktormodellen Case IH Magnum und New Holland T8 und



nutzt GPS in Verbindung mit den genauesten verfügbaren

Satellitenkorrektursignalen für ultrapräzise Spurführung und die

sofortige Aufzeichnung und Übertragung von Felddaten. Das Konzept ist

auf komplette Fernüberwachung und Fernsteuerung des Fahrzeugs selbst,

sowie der Anbaugeräte ausgelegt.



Flexible autonome Lösungen



Das Traktorkonzept gibt es in zwei unterschiedlichen

Konfigurationen. Der



Case IH Magnum verzichtet komplett auf eine Kabine und setzt ganz

auf die autonome Technologie von CNH Industrial. Ein Fahrer ist bei

diesem Modell nicht vorgesehen. Der T8 NHDrive(TM) von New Holland

dagegen ist mit einer Kabine ausgestattet und kann folglich sehr

flexibel eingesetzt werden. Bei Straßenfahrten und anderen Aufgaben,

die zurzeit noch nicht zur Automatisierung geeignet sind, kann ein

Fahrer ganz traditionell die Kontrolle übernehmen. Bei

automatisierungsgeeigneten Aufgaben dagegen agiert der Traktor

autonom. Beide Versionen lassen sich nahtlos in vorhandene

Fahrzeugflotten integrieren und nutzen - abgesehen von der

fahrerlosen Technologie - konventionelle Motoren, Getriebe,

Fahrgestelle und Kupplungen für Anbaugeräte.



Markantes Design



Im eigenen Styling Center von CNH Industrial wurde das autonome

Traktorkonzept nach dem Vorbild des aktuellen Case IH Magnum-Modells

gestaltet. Das internationale Industrial Design Team erfand den

Traktor für die autonome Landwirtschaft der Zukunft neu - ohne

herkömmlichen Fahrerplatz, aber mit den eleganten, dynamischen Linien

des Magnum: markante Scheinwerfer, eine perfekt geformte Motorhaube

und eine unverkennbare Silhouette, dazu Frontkotflügel aus

Kohlefasern, Felgen in Schwarz und Rot sowie die charakteristischen

LED-Lichter.



Alles unter Kontrolle



Zur Steuerung des autonomen Traktors wurde eine komplett

interaktive Benutzeroberfläche entwickelt, die über eine abgesicherte

Verbindung sofortiges Feedback sowie die Aufzeichnung und Übertragung

von Betriebsdaten ermöglicht. Zu Beginn der Arbeitstätigkeit gibt man

bei beiden Traktoren Feldgrenzen ins System ein und legt dann

mithilfe der integrierten Wegeplanungssoftware die effizienteste

Wegeführung auf dem Feld fest. Die autonome Technologie eignet sich

am besten für Aufgaben, die im Prinzip keine komplexen Eingriffe des

Fahrers erfordern, beispielsweise Bodenbearbeitung, Pflanzen, Sprühen

und Mähen. Das System berücksichtigt automatisch die Breite der

Anbaugeräte und errechnet die effizienteste Wegeführung auch für

mehrere Maschinen, selbst wenn diese mit unterschiedlich breiten

Anbaugeräten arbeiten und unterschiedliche Betriebsanforderungen zu

erfüllen haben. Darüber hinaus können Wege auch manuell festgelegt

werden, beispielsweise zum Auftanken oder wenn eine kundenspezifische

Wegeführung erforderlich ist.



Wenn die Wege definiert sind, lässt sich ein Arbeitsauftrag

einfach aus einem vorprogrammierten Menü auswählen. Dazu wählt man

das Fahrzeug und das Feld und schon kann der Traktor seine Aufgabe in

starten. Der gesamte Vorgang dauert kaum mehr als 30 Sekunden.



Während der Tätigkeit können Maschine und Anbaugerät wahlweise

über einen Desktop-Computer oder ein tragbares Tablet mit drei

Funktionsbildschirmen überwacht und gesteuert werden. Zugriff auf die

Daten besteht überall - beim Abfahren der Felder im Pkw, bei der

Arbeit im Stall oder zuhause, ganz nach Belieben. Entscheidungen

können zeitnah und situationsabhängig getroffen werden, was dem

Betrieb zu mehr operativer Effizienz und Produktivität verhilft.

Selbstverständlich behält der Landwirt die absolute Kontrolle über

seine Daten.



Auf einem Monitor zur Wegplanung ist zu sehen, wo der Traktor

gerade unterwegs ist. Ein anderer Bildschirm zeigt in Form von

Live-Kamera-Bildern bis zu vier Ansichten (zwei von vorn, zwei von

hinten) in Echtzeit, während ein dritter Bildschirm zur Überwachung

und Modifikation wichtiger Maschinen- und Anbaugeräteparameter

vorgesehen ist, beispielsweise Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch und

Anbaugeräteeinstellungen wie Aussaatstärke oder Arbeitsdruck der

Pflanzmaschine. Auch die Fahrtstrecke auf das Feld lässt sich planen,

sofern sie nicht über öffentliche Wege führt.



Auf dem Feld



Zu den vielen Gemeinsamkeiten beider Modelle gehört ein

umfassendes Sensoren- und Überwachungspaket, bestehend aus Radar,

LiDAR (Light Detection And Ranging), eine Laser-Technologie, und

Videokameras, die Hindernisse auf dem Weg von Traktor oder Anbaugerät

erkennen und umgehen. Dies gewährleistet die Sicherheit von Menschen,

Tieren oder Gegenständen in Maschinennähe und garantiert darüber

hinaus einen störungsfreien, effizienten Betrieb auf dem Feld.

Erkennt der Traktor ein Hindernis auf seinem Weg, generiert der

Steuerbildschirm auf dem Tablet oder Desktop optische und akustische

Warnungen. Der Traktor kann in einem solchen Fall unterschiedlich

reagieren: Er wartet auf das Eingreifen eines Bedieners, umfährt das

Hindernis auf einem manuell oder automatisch vorgegebenen Weg oder

setzt die Fahrt bei Hindernissen wie Strohhaufen oder Ästen einfach

fort. Kreuzt ein anderes Fahrzeug seinen Weg und fährt weiter, bleibt

der Traktor kurz stehen und setzt seine Fahrt fort, sobald der Weg

frei ist.



Bei kritischen Betriebsparametern, wenn beispielsweise Kraftstoff

oder Saatgut zu Ende geht, tritt das gleiche Benachrichtigungssystem

in Kraft. Bei einem kritischen Maschinenalarm oder dem Ausfall

kritischer Steuerfunktionen stoppt das autonome Fahrzeug aus

Sicherheitsgründen automatisch bzw. kann mit einer Stopptaste auf dem

Steuerbildschirm manuell gestoppt werden.



Der Traktor arbeitet die vorgegebene Aufgabe, fernüberwacht

mittels Tablet- oder Desktopbildschirm, automatisch ab. Auf dem

Bildschirm können Maschinen- und Anbaugeräteeinstellungen aus der

Ferne geändert werden oder man kann die vorgegebene Aufgabe in

Echtzeit modifizieren, wenn sich beispielsweise eine Sturmfront

nähert. Künftig sollen autonome Traktoren auch "Big Data" verarbeiten

können, zum Beispiel Echtzeitdaten von Wettersatelliten, um günstige

Arbeitsbedingungen unabhängig von Tageszeit und Bedienereingaben

automatisch optimal nutzen zu können. Ein Beispiel: Der autonome

Traktor stoppt automatisch, wenn aufgrund eines Wetterwechsels

Probleme absehbar sind, und nimmt die Arbeit von allein wieder auf,

sobald sich die Wetterlage ausreichend bessert. Oder der Traktor wird

über nicht öffentliche Wege auf ein anderes Feld entsandt, wo die

Bedingungen besser sind - bessere Bodenverhältnisse, kein Regen usw.



Das Tablet kann auch in einem anderen Fahrzeug installiert werden,

dessen Fahrer den Traktor überwacht. Er kann zum Beispiel einen

autonomen Traktor mit Pflanzmaschine von der Kabine eines

Mähdreschers oder anderen Traktors auf dem gleichen oder einem

benachbarten Feld aus überwachen und Einstellungen ändern. Auf diese

Weise lassen sich autonome Traktoren mit einem Minimum an

Betriebsmodifikationen nahtlos in bestehende Landmaschinenflotten

integrieren. Darüber hinaus ist es möglich mehrere autonome Traktoren

auf ein oder mehrere Felder zu schicken, wo sie die gleichen oder

aufeinander folgende Aufgaben wie Bodenbearbeitung oder Aussaat

ausführen, und steuert sie alle über ein und dieselbe

Benutzeroberfläche.



Eine Vision für die Zukunft der Landwirtschaft



Die autonomen Traktorkonzepte Case IH Magnum und New Holland T8

NHDrive nutzen Zukunftstechnologien von CNH Industrial und

adressieren aktuelle Situationen am Weltmarkt. Autonome Traktoren

eignen sich für Ein-Personen-Betriebe ohne Angestellte, denn sie

geben dem Besitzer die Möglichkeit, mit zwei Traktoren gleichzeitig

zu arbeiten. Genauso eignen sie sich für landwirtschaftliche

Großbetriebe, die immer mehr Schwierigkeiten haben, qualifiziertes

Personal zu finden.



Autonome Technologien sind darauf ausgelegt, künftig in einer

modernen Landmaschinenflotte für unterschiedlichste Aufgaben auf

unterschiedlichsten Maschinen eingesetzt zu werden: Traktoren aller

Art, Erntemaschinen und Spezialmaschinen wie etwa Feldspritzen.



CNH Industrial hat seine autonomen Technologiekonzepte in

langjähriger Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen

"Autonomous Solutions Incorporated" (ASI), einem Marktführer für

autonome off-road Lösungen mit Sitz in Utah, stetig weiterentwickelt

und verfeinert. Im Rahmen eines intensiven Testprogramms wurden die

Funktionsfähigkeit und intuitive Bedienbarkeit des Traktorkonzepts

selbst und der überaus wichtigen Schnittstelle zwischen Traktor und

Anbaugerät geprüft.



Seit Mitte der 90er Jahre sind CNH Industrial und seine

Landmaschinenmarken Pioniere im Bereich der Präzisionslandwirtschaft

- alles im Sinne optimaler Effizienz, Produktivität und

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. AFS (Advanced Farming Systems)

von Case IH und PLM (Precision Land Management) von New Holland

gehörten zu den ersten GPS-gestützten Systemen zur Aufzeichnung von

Feldbearbeitungsdaten, zur Vermeidung von Überlappungen bei der

Feldarbeit und zur bedarfsabhängigen Ausbringung von Dünger und

Pflanzenschutzmitteln. Mit diesen Systemen kann der Landwirt seine

Erträge optimieren und Verschwendung ausschließen. Das autonome

Traktorkonzept von CNH Industrial ist der nächste Schritt auf diesem

Weg und verspricht erhebliche Chancen für eine nachhaltige und

produktive Zukunft der Landwirtschaft.







