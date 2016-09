SI-BONE, Inc. kündigt Zweijahresergebnisse einer randomisierten, kontrollierten Studie zum iFuse Implant System® im Vergleich zur nicht chirurgischen Behandlung bei Iliosakralgelenkblockierungen verschiedener Ursachen an

(ots) - SI-BONE, Inc., ein

Hersteller medizinischer Geräte und Vorreiter bei der Nutzung des

iFuse Implant System® ("iFuse"), eines patentierten, dreieckig

geformten, minimalinvasiven chirurgischen (MIS) Implant zur Fusion

des Iliosakralgelenks (ISG), kündigte die Veröffentlichung der

Zweijahresergebnisse von INSITE (Investigation of Sacroiliac Fusion

Treatment - NCT01681004) an, einer bahnbrechenden, prospektiven,

multizentrischen, randomisierten, kontrollierten Studie (RCT), die

minimalinavsive ISG-Fusion mit iFuse mit nicht chirurgischer

Behandlung (NSM) vergleicht. Die Ergebnisse dieser qualitativ

hochwertigen Level 1 Studie wurden im International Journal of Spine

Surgery mit dem Titel: Two-Year Outcomes from a Randomized Controlled

Trial of Minimally Invasive Sacroiliac Joint Fusion vs. Non-Surgical

Management for Sacroiliac Joint Dysfunction1 veröffentlicht. Diese

Studie zeigt, dass die schnelle Linderung der Schmerzen, sowie die

Verbesserung von Behinderungen und der Lebensqualität der

iFuse-Gruppe deutlich über denen der NSM-Gruppe lagen und dass sie

auch nach zwei Jahren noch vorhanden waren. Diese umfassende Level 1

Studie kommt zu den über 40 begutachteten Veröffentlichungen über

iFuse hinzu und bestätigt erneut die positiven Ergebnisse und die

Produktlebensdauer, die bereits in den, in der Vergangenheit

veröffentlichten 3-, 4,5- und 5 Jahresstudien aufgezeigt wurden.2-4



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160823/400554



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160823/400553



Es wurden 148 Probanden rekrutiert, im Verhältnis 2:1 randomisiert

(102 iFuse/46 NSM) und in 19 Zentren in den Vereinigten Staaten

behandelt, darunter Privatpraxen und akademische Einrichtungen. In

der iFuse-Gruppe verbesserte sich der durchschnittliche Schmerzwert

des Iliosakralgelenks von 82,3 als Ausgangswert auf 30,1 nach 6



Monaten, 28,6 nach 12 Monaten und 26,7 nach zwei Jahren. Dies

entspricht einer Verbesserung von der Ausgangssituation um 52,3, 53,7

bzw. 55,4 Punkte (alle p<,0001, Abbildung 1). Die Beeinträchtigung,

gemessen mit dem Oswestry Disability Index (ODI), ging von

durchschnittlich 57,2 als Ausgangswert auf 29,9, 28,3 und 28,7 nach

6, 12 und 24 Monaten zurück. Dies entspricht einer durchschnittlichen

Verbesserung um 27,4, 28,9 bzw. 28,4 Punkte (p<,0001).



Die Rate von Revisionsoperationen war mit 3,4 % (3/89) niedrig und

entsprach den bereits berichteten Langzeitergebnissen von iFuse2,5.

Sie liegt damit etwa bei einem Drittel der Rate von chirurgischen

Wirbelkörperfusionen6. Die Zweijahresergebnisse weisen bei der Anzahl

der beobachteten Probanden, die Opiate einnahmen, einen Rückgang um

29,7 % von Ausgangssituation auf (Abbildung 2). Dies entspricht dem

Rückgang bei der Verwendung von Opiaten um 28 % aus einer bereits

veröffentlichten, prospektiven, multizentrischen Zweijahresstudie5.



"Die Zweijahresergebnisse der INSITE-Studie zeigen die

Langlebigkeit der Fusion des ISG mit iFuse und bestätigen erneut die

bereits veröffentlichten 6- und 12-Monatsergebnisse, die auf eine

schnelle Schmerzlinderung, Verbesserung der Funktion und der

Lebensqualität in dieser schwer beeinträchtigten Patientenpopulation

hinwiesen", sagte Dr. Frank Phillips vom Rush University Medial

Center in Chicago, IL. "Diese positive Veröffentlichung bestätigt die

Konsistenz früherer Veröffentlichungen über iFuse und sie wird

hoffentlich dazu führen, dass Gesundheitsversicherungen in den USA

diese effektive Behandlung in ihre Vergütungsschemen aufnehmen."



Über SI-BONE, Inc.



SI-BONE, Inc. (http://si-bone.com/) (San Jose, Kalifornien) ist

ein führendes Unternehmen bei medizinischen Geräten für das

Iliosakralgelenk und widmet sich der Entwicklung von Instrumenten und

Produkten für Patienten mit Problemen im unteren Rückenbereich, die

in Zusammenhang mit bestimmten Iliosakralgelenkerkrankungen

(http://si-bone.com/patients/sacroiliac_joint_dysfunction/causes/)

stehen. Das Unternehmen entwickelt minimalinvasive Implantate für das

ISG, stellt diese her und vermarktet sie. SI-BONE, Inc. erhielte die

ursprüngliche 510(k)-Zulassung der US-Bundesbehörde zur Lebens- und

Arzneimittel-Überwachung (FDA) für die Vermarktung des iFuse Implant

System im November 2008. Die CE-Kennzeichnung für die Vermarktung in

Europa wurde im November 2010 erteilt.



Das iFuse Implant System ist eine minimalinvasive, chirurgische

Option, die dazu ausgelegt ist, mithilfe von Titanimplantaten mit

einer porösen Oberfläche, die als Interferenzoberfläche dient, die

Bewegung des Implantats zu verringern und eine biologische Fixierung

zur Unterstützung der langfristigen Fusion zu ermöglichen. iFuse ist

das einzige, in den Vereinigten Staaten erhältliche Implantat für das

Iliosakralgelenk, das über veröffentlichte Nachweise verfügt, die

seine Sicherheit, Wirksamkeit und wirtschaftlichen Vorteile belegen,

darunter auch drei große multizentrische, prospektive Studien, von

denen zwei randomisierte, kontrollierte Studien (RCTs) sind. Derzeit

gibt es über 40 begutachtete Veröffentlichungen, die positive

klinische Ergebnisse, die Sicherheit, die Biomechanik und den

wirtschaftliche Wert von iFuse unterstützen. Es handelt sich um das

einzige Produkt für die ISG-Fusion mit einer einzigartigen

FDA-Zulassung, die anerkennt, dass klinische Studien eine Linderung

der Schmerzen sowie Verbesserung der Patientenfunktion und

Lebensqualität zeigen.



Das iFuse Implant System ist für Fusionen des Iliosakralgelenks

bei Beschwerden, wie Iliosakralgelenkblockierungen bestimmt, die ein

direktes Resultat von Iliosakralgelenksprengungen oder degenerativer

Sakroiliitis sind. Dazu zählen Beschwerden, deren Symptome während

der Schwangerschaft oder in der peripartalen Periode auftreten und

mehr als 6 Monate nach der Geburt noch vorhanden sind. Klinische

Studien haben bewiesen, dass die Behandlung mit dem iFuse Implant

System Schmerzen lindert und die Patientenfunktion sowie die

Lebensqualität verbessert. Mit dem iFuse Implant System sind bestimmt

Risiken verbunden. Es ist nicht für alle Patienten geeignet und der

Nutzen ist möglicherweise nicht für alle Patienten gegeben. Weitere

Informationen über die Risiken finden Sie auf: www.si-bone.com/risks



SI-BONE und iFuse Implant System sind registrierte Handelsmarken

von SI-BONE, Inc. ©2016 SI-BONE, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

9695.082416



1. Polly DW, Swofford J, Whang PG, Frank CJ, Glaser JA, Limoni RP,

Cher DJ, Wine KD, Sembrano JN und die INSITE Study Group. Two-Year

Outcomes from a Randomized Controlled Trial of Minimally Invasive

Sacroiliac Joint Fusion vs. Non-Surgical Management for Sacroiliac

Joint Dysfunction [Zweijahresergebnisse einer randomisierten,

kontrollierten Studie über minimalinvasive Fusionen des

Iliosakralgelenks vergl. mit nicht chirurgischer Behandlung von

Iliosakralgelenkblockierungen]. Int J Spine Surg. 2016;10:Article

28. doi: 10.14444/3028.

2. Sachs D, Kovalsky D, Redmond A, Limoni R, Meyer SC, Harvey C,

Kondrashov D. Durable Intermediate- to Long-term Outcomes after

Minimally Invasive Transiliac Sacroiliac Joint Fusion using

Triangular Titanium Implants [Dauerhafte mittel- bis langfristige

Ergebnisse nach minimalinvasiver transiliakaler Fusion des

Iliosakralgelenks mithilfe dreieckiger Titanimplantate]. Med

Devices (Auckl). 2016;9:213-22. doi: 10.2147/MDER.S109267.

3. Vanaclocha-Vanaclocha V, Verdú-López F, Sánchez-Pardo M,

Gozalbes-Esterelles L, Herrera JM, Rivera-Paz M, Martínez-Gómez D.

Minimally Invasive Sacroiliac Joint Arthrodesis: Experience in a

Prospective Series with 24 Patients [Minimalinvasive Arthrodese

des Iliosakralgelenks: Erfahrungen aus einer prospektiven Serie

mit 24 Patienten]. J Spine. 2014;3:185. doi:

10.4172/2165-7939.1000185.

4. Rudolf L, Capobianco R. Five-Year Clinical and Radiographic

Outcomes After Minimally Invasive Sacroiliac Joint Fusion Using

Triangular Implants [Klinische und radiografische

Fünfjahresergebnisse nach minimalinvasiver Fusion des

Iliosakralgelenks mithilfe dreieckiger Implantate]. Open Orthop J.

2014;8:375-83. doi: 10.2174/1874325001408010375.

5. Duhon BS, Bitan F, Lockstadt H, Kovalsky DA, Cher DJ, Hillen T im

Auftrag der SIFI Study Group. Triangular Titanium Implants for

Minimally Invasive Sacroiliac Joint Fusion: 2-year Follow-up from

a Prospective Multicenter Trial [Dreieckige Titanimplantate für

minimalinvasive Fusion des Iliosakralgelenks: Folgestudie einer

prospektiven, multizentrischen Studie nach 2 Jahren]. Int J Spine

Surg. 2016;10:Article 13. doi: 10.14444/3013.

6. Martin BI, Mirza SK, Comstock BA, Gray DT, Kreuter W, Deyo RA.

Reoperation rates following lumbar spine surgery and the influence

of spinal fusion procedures [Reoperationsrate nach einer Operation

der Lendenwirbelsäule und die Einflussfaktoren von

Wirbelversteifungsverfahren]. Spine. 2007;32(3):382-7. doi:

10.1097/01.brs.0000254104.55716.46.



Eine oder mehrere der hier genannten Personen können aktuell oder

in der Vergangenheit Mitarbeitende, bezahlte Berater, Investoren,

Forscher in klinischen Studien oder Empfänger von Förderungen von

SI-BONE sein oder gewesen sein. Die hierin beschriebene Forschung

wurde von SI-BONE unterstützt.







Pressekontakt:

Für SI-BONE, Inc.: Joe Powers

Vice President of Marketing

408-207-0700

Nst. 3209

jpowers(at)si-bone.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

SI-BONE, Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 11:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1401362

Anzahl Zeichen: 10490

Kontakt-Informationen:

Firma: SI-BONE, Inc.

Stadt: Die zweijährige, randomisierte, kontrollierte Studie beweist die Langlebigkeit von iFuse; eine weit





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung