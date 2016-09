"Sensing China" Ausstellung in Almaty, Kasachstan, eröffnet

Lokalzeit wurde die Ausstellung "Sensing China-Travel to Kazakhstan"

offiziell in der Kazakhstan National University in der größten Stadt

des Landes, Almaty, eröffnet.



Die vom Informationsbüro des chinesischen Staatsrats der

Volksrepublik China, der Botschaft der Volksrepublik China in

Kasachstan, dem Generalkonsulat der Volksrepublik China in Almaty,

der Regierung in Astana und der Stadtregierung von Almaty gemeinsam

geförderte Ausstellung findet an sechs Tagen (vom 26. - 31. August)

statt und setzt sich aus einer Fotoausstellung mit

Tourismusförderung, der "Created in China" Wirtschafts- und

Handelsmesse, dem "Establishing China" Pavillon, der Ausstellung über

Chinas immaterielles Kulturerbe und Medienbesuchen zwischen China und

Kasachstan zusammen.



Jahrhundertealte Geschichte, hervorragende natürliche Bedingungen,

inklusives Stadttemperament, Kulturaustausch und gegenseitiges

Lernen, die hier über die südliche Seidenstraße zusammentrafen,

prägten die unübertreffliche traditionelle Kultur Chengdus.

Traditionelle Volkskunst, wie Shu Stickerei, Bambusflechten,

Schattenspiele, Eierschalenmalerei, Kalligrafie,

Kalebassenbrandmalerei und Teekunst treffen auf Ya'an tibetischen Tee

sowie Wusheng Scherenschnitt und bieten den Besuchern bei zahlreichen

Vorstellungen ein interaktives Erlebnis, bei dem den Zuschauern das

immaterielle Kunsterbe Chinas lebhaft nähergebracht wird.



Im Rahmen der "Sensing China" Serie kommen auch 30 Pandaskulpturen

als besonderes Geschenk Chengdus aus Chinas südwestlicher Provinz

Szechuan nach Almaty. Die "Panda Ausstellung" ist einer der

Höhepunkte der Veranstaltung und sie bietet den Bewohnern Kasachstans

einen Einblick in die Kultur, den Geist und den Charme Chinas.



Die ausgestellten Pandas wurden gemeinsam von jungen Menschen der



China Central Academy of Fine Arts, Sichuan University, Sichuan

Normal University, Tianjin Academy of Fine Arts und den Erben von

Chinas immateriellen Kulturerbe mit der Ziel geschaffen, sie nach

Kasachstan zu bringen und der Welt zu zeigen, was "Created in China"

im Gegensatz zu "Made in China" bedeutet.



"Wir wollen die chinesische Kultur erhalten, indem wir auf den

Panda, das Symbol des chinesischen Kulturgutes zurückgreifen, um das

immaterielle Kulturerbe zu schützen, die neu entstandene Stärke

Chengdus in der jungen Generation zu verankern und Chengdu in

gebührender Weise vorzustellen", sagte Kevin Liu, der Designer der

"Pandaausstellung".



Um sich Fotos von der Ausstellung anzusehen, klicken Sie bitte auf

die nachstehenden Links:



Diese Pressemitteilung wird vom Chengdu Economic Daily, einem

Mitsponsor der "Sensing China-Travel to Kazakhstan" Ausstellung

veröffentlicht.







Keywords (optional):

