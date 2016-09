Drei Jahre am Stück: So lassen sich die Errungenschaften in Patientensicherheit auf der Intensivstation aufrechterhalten

(ots) - Das Virginia Mason Institute, eine

führende Quelle im Bereich Lean Education für

Gesundheitsorganisationen, hat eine Erfolgsgeschichte im Bereich

Qualitätsverbesserung veröffentlicht, die zeigt, wie ein

multidisziplinäres Team am Virginia Mason für mittlerweile 36 Monate

die 100-prozentige Konformität mit den Centers for Medicare and

Medicaid Services (CMS)-Maßnahmen zur Prophylaxe venöser

Thromboembolien für ihre Intensivpatienten erreichen konnte.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160825/401593



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160112/321383LOGO



Wie hat das Team Transparenz und Technologie genutzt, um Personal,

Patienten und Familienmitglieder einzubinden und gemeinsam daran zu

arbeiten, Blutgerinnsel bei stationären Patienten zu verhindern? Was

hat sie in ihrer Arbeit unterstützt? Hier finden Sie (https://www.vir

giniamasoninstitute.org/2016/08/sustaining-gains-patient-safety-criti

cal-care-unit/) die Ratschläge des Teams an alle, die eine

Null-Fehler-Zielsetzung für ihre Patienten umsetzen wollen.



Am Virginia Mason Institute verfolgen wir einen schlanken Ansatz.

Diesen Ansatz, der auch unsere wichtigste Inspirationsquelle ist,

verdanken wir der bemerkenswerten Arbeit, die unsere Kollegen beim

Virginia Mason Tag für Tag leisten. Ihr langjähriges Engagement für

stetige Verbesserung hat die Pflege für Patienten, Anbieter und

Personal drastisch verbessert.



- Drei Jahre am Stück: So lassen sich die Errungenschaften in

Patientensicherheit auf der Intensivstation aufrechterhalten:

Klicken Sie hier, um die Erfolgsgeschichte im Volltext zu lesen (ht

tps://www.virginiamasoninstitute.org/2016/08/sustaining-gains-patie

nt-safety-critical-care-unit/).



Informationen zum Virginia Mason Institute



Das Virginia Mason Institute (https://www.virginiamasoninstitute.o

rg/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=WebStoryPressRelease&utm_campaig

n=WebStoryPressReleaseJuly2016) stellt Organisationen weltweit

Angebote aus den Bereichen Lean Coaching und Education zur Verfügung,

um Patientensicherheit, Qualität und Effizienz zu verbessern. Unsere

zertifizierten Fachleute für schlanke Behandlungsansätze helfen

Führungskräften aus dem Gesundheitswesen dabei, eine nachhaltige

Kultur für schlanke Methoden in ihre Arbeit einzubinden, die zu einer

verbesserten Betreuung und größeren Zufriedenheit bei Patienten und

Mitarbeitern führen.







Pressekontakt:

Elaine Riordan, Public Relations Specialist

Telefon: +1-206-341-1600

Email: marketing(at)virginiamasoninstitute.org

Website: www.virginiamasoninstitute.org



Datum: 17.09.2016 - 11:27

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: Virginia Mason Institute

Stadt: Probleme schlank lösen - eine Erfolgsgeschichte Seattle





