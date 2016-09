TCL glänzt auf IFA 2016, zeigt sich als neuer globaler Innovationsvorreiter

(ots) - Die IFA 2016 machte Furore, als sie am

2. September 2016 in Berlin (Deutschland) ihre Türen öffnete. Dort

versammelten sich zahlreiche Spitzenvertreter aus der

Konsumgüterelektronikbranche aus der ganzen Welt. Die TCL Group zog

die Aufmerksamkeit der Besucher und Industriebeobachter auf sich, als

bekannt wurde, dass der chinesische Produzent die einzige Marke war,

die mit zwei Innovationspreisen ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig

fand die TCL-Ausstellung seiner Elektronikprodukte, die sich durch

ihr trendiges Design und ihre überragende Technologie abheben, bei

Messebesuchern große Beachtung.



TCL, Innovationsstar auf der IFA 2016



Die TCL Group konnte in den vergangenen Jahren auf der IFA mehrere

Innovationspreise für sich entscheiden. In diesem Jahr war der

Konzern der weltweiten Konkurrenz haushoch überlegen -- er wurde als

einziger mit zwei Innovationspreisen ausgezeichnet. Der TCL QUHD

Quantenpunkt-TV Q65X1S-CUD erhielt den Quantum Dot Technology Gold

Award und die bahnbrechende schmutzfreie Waschmaschine XQM85-9005BS

räumte den Cleaning Technology Gold Award ab. Auf dem 1.854

Quadratmeter großen Messestand von TCL, der während der gesamten

Veranstaltung stark besucht war, wurden die verschiedensten Produkte

mit modernster Technologie präsentiert, darunter QUHD

Quantenpunkt-TVs sowie Tablets und Smartphones mit VR-Displays.



Rasanter Aufstieg des Branchenführers durch innovative Technologie



TCL wurde 1981 gegründet und ist ein Paradebeispiel eines

Unternehmens, das in seiner Sparte eine Vorreiterrolle einnimmt.

Schon immer war das Unternehmen wegweisend bei F&E und Innovation.

Seine Liste an Produkten, mit denen es am chinesischen Markt Premiere

feierte, umfasst beispielsweise das erste Tonwahltelefon mit

Freisprechfunktion, den ersten 28-Zoll-Farbfernseher, das erste

diamantbesetzte Mobiltelefon, den ersten Internet-TV und den ersten



Quantenpunkt-TV.



Mit der Explosion des Internet hat sich China in Sachen

Online-Anwendungen und -Dienste einen weltweiten Spitzenplatz

erarbeitet, wodurch sich Wachstumschancen für die zahlreichen

chinesischen Hersteller eröffnet haben. Die TCL Group war einer der

Hersteller, die beim Wandel seiner Unternehmenskultur keine Zeit

vergeudet hat, damit man sich den neuen Herausforderungen erfolgreich

stellen kann. Der Konzern hat Weltklassefähigkeiten in Sachen

Integration der vertikalen Branchenkette entwickelt und eine gesamte

Branchenkette aufgebaut, die aus brauner Ware, weißer Ware und

Kommunikationsgeräten besteht. Zudem verfügt TCL über Expertise in

der Forschung und Entwicklung sowie Herstellung von Displays und

Chips. Seine Tochtergesellschaft China Star Optoelectronics

Technology (CSOT) ist zwischenzeitlich einer der weltweit führenden

Lieferanten von LCD-Displays. CSOT gilt außerdem als Maßstab bei der

Transformation zu einem informations- und intelligenzgestützten

Unternehmen, das die meisten der Standards der Smart Industry 4.0

erfüllt. Die bereits zuvor stark industrielastige TCL Group hat 2014

eine Transformations- und Erneuerungsstrategie entwickelt, die auf

einer selbst als "Intelligenz + Internet" bezeichneten

Restrukturierung beruht. Diese ist gekoppelt an ein Geschäftsmodell

für Entwicklung und Implementierung, das als "Produkt + Internet"

gesehen wird. So eröffnen sich neuen Märkte, und aus dem

produktorientierten wird erfolgreich ein benutzerorientiertes

Betriebsmodell mit Fokus auf intelligenten Produkten und

Internet-Anwendungsdiensten. Diese innovative Strategie war

Wegbereiterin für die Schaffung des Industriemodells "Intelligente

Herstellung in China + Internet", und TCL ist seither ein

Paradebeispiel für den Aufbau eines internetbasierten Ökosystems.



Bis Ende 2015 hat die TCL Group 18.813 Patente angemeldet,

darunter mehr als 12.024 Patente für Erfindungen. Laut

Patentgenehmigungsstatistik 2015, die die IFI CLAIMS Patent Services,

ein Patentdienstleister mit Sitz in den USA, im Januar 2016

vorlegten, belegte CSOT mit 494 genehmigten Patenten auf der Liste

der US-Patentgenehmigung für 2015 den 70. Platz. Unter den drei

chinesischen Unternehmen, die es in die Top 100 der Liste schafften,

belegte CSOT den zweiten Platz.



Internationale Marke mit globalem Einfluss



Als einer der ersten chinesischen Hersteller, die über den

einheimischen Markt hinaus expandierten, verfolgt die TCL Group

kontinuierlich seit über 15 Jahren eine internationale Strategie.

Damals im Jahr 1999 hatte das Unternehmen offiziell seine

internationalen Ambitionen angekündigt. 2004 übernahm der Konzern die

TV-Sparte der französischen Multimediafirma Thomson sowie die

Mobiltelefonsparte des französischen Herstellers von

Telekommunikationsausrüstung Alcatel-Lucent. Auf diese Weise konnte

das Unternehmen in Europa, den USA und anderen Märkten expandieren,

wo die Anforderungen an die Produktqualität sehr hoch sind. Dabei

profitierte man von der jahrelangen Erfahrung beim Aufbau von

Vertriebswegen und bei Produkttechnologien. Die TCL Group ist derzeit

weltweit der drittgrößte Produzent von Fernsehern gemessen am

LCD-TV-Absatz und weltweit der fünftgrößte Anbieter gemessen am

Absatz von Mobiltelefonen und LCD-Displays.



TCL verfolgt unbeirrt eine Philosophie der gegenseitigen

Entwicklung, und die hat sich als Schlüssel zum Erfolg seiner

internationalen Strategie erwiesen. Der Kern der internationalen

Strategie des Unternehmens war schon immer ein organisches Wachstum,

während man durch Engagement für regionale Entwicklung und soziale

Verantwortung einen Beitrag zur ökonomischen und sozialen Entwicklung

der Ortsgemeinschaften leistet. Der Konzern verfügt sowohl über weit

reichende Kompetenzen bei der Forschung und Entwicklung neuer

Technologien als auch über herausragende industrielle Fähigkeiten. In

den letzten paar Jahren wurden an verschiedenen Standorten auf der

ganzen Welt fortschrittliche Fertigungswerke und F&E-Zentren

errichtet. Dies hat einen großen Beitrag zur sozialen und

ökonomischen Entwicklung der Ortsgemeinschaften geleistet, indem

industrielle und technologische Entwicklungskompetenzen ausgebaut und

Arbeitsplätze in den Gemeinden geschaffen wurden. Der Konzern

beschäftigt heute 75.000 Mitarbeiter und betreibt 23 F&E-Zentren und

21 Fertigungswerke weltweit. Vertriebsniederlassungen gibt es in über

80 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt, und der operative

Betrieb erstreckt sich auf mehr als 160 Länder und Regionen.



Durch seine Stärke bei der technologischen Innovation, seine

industriellen Fähigkeiten und seine gut durchdachte globale

Geschäftsstrategie hat TCL seinen Markeneinfluss auf weltweiten

Märkten rasant erweitert und sich zu einem weltweit führenden

Hersteller von intelligenten Produkten und Internetdienstleister

entwickelt.







