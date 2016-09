ANNE WILL am 18. September 2016 um 21:45 Uhr im Ersten:

"Eskalation in Bautzen - Was steckt dahinter?"

(ots) - Nach den gewalttätigen Ausschreitungen im

sächsischen Bautzen bleibt die Situation angespannt. Wie konnte es zu

dieser Eskalation kommen? Wer trägt die Schuld daran und ist es

angemessen, über die jugendlichen Flüchtlinge nun eine Ausgangssperre

zu verhängen? Hat das Land Sachsen zu lange weggeschaut, wenn es um

rechte Gewalt ging?



Zu Gast bei Anne Will:



Alexander Ahrens (parteilos), Oberbürgermeister von Bautzen

Manuela Schwesig (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend Michael Kretschmer (CDU), Generalsekretär der

Sächsischen Union Jakob Augstein, Chefredakteur und Verleger "Der

Freitag" Hans-Gerd Jaschke, Politikwissenschaftler und

Extremismusforscher



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



Im Internet unter www.DasErste.de/annewill







Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann(at)DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw(at)wacker-kommuniziert.de



Druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung steht immer montags

unter www.ard-foto.de zur Verfügung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 11:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1401371

Anzahl Zeichen: 1338

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung