Banggood führt zu seinem 10. Geburtstag eine groß angelegte Werbeaktion durch

(ots) - Banggood feiert nach einem

Jahrzehnt Geschichte im Einzelhandel und nach der Betreuung von

Millionen Kunden in der ganzen Welt seinen 10. Geburtstag mit einer

groß angelegten Werbekampagne. Banggood hat mit der Party schon früh

begonnen und bietet seit dem 8. August 2016 Tausende Lightning Deals

an. Die über einen Monat dauernde Werbeaktion findet mit einer

gewaltigen 48-stündigen Feier vom 8. September 2016 bis zum 10.

September 2016 ihr Ende. Es ist eine einmalige, nur jedes Jahrzehnt

stattfindende Sommerkampagne für leidenschaftliche Shopper.



Zu den beliebtesten Aktivitäten zählt der "48 Hours Crazy Sale",

bei dem Kunden ihre Lieblingsprodukte zu den niedrigstmöglichen

Preisen finden können. Einige würden sogar sagen, dass der "48 Hours

Crazy Sale" wie ein "Schwarzer Freitag" im Internet ist, an dem sich

Millionen Kunden gleichzeitig auf einer Website treffen, um

einzukaufen.



Ähnlich wie am "Schwarzen Freitag" gibt es eine beschränkte Anzahl

Flash Deals, um die Sie kämpfen müssen. Während des Geburtstages

werden alle paar Stunden Schnäppchen zu unwahrscheinlich günstigen

Preisen angeboten, man könnte sagen, fast kostenlos. Das bisher

aufregendste Angebot erfolgte zweifelsohne am 24. August 2016, als

jemand eine Phantom 4 Drohne erhaschte.



Vor dem Höhepunkt der Feierlichkeiten finden in den kommenden

Tagen weitere Sonderaktionen statt. Die Geburtstagsfeier ist nicht

nur ein Dankeschön an die engagierten Mitarbeitenden von Banggood,

sondern auch eine Belohnung der Loyalität von Millionen Kunden, die

den Erfolg Banggoods erst möglich machten.



Weitere Informationen zu Banggood Ltd.



Banggood wurde vor 10 Jahren mit dem Traum gegründet, einer der

führenden Onlineeinzelhändler für Konsumgüter zu werden. Heute hat

das Unternehmen bereits die meisten seiner Mitanbieter überholt und



setzt sein Wachstum mit mehr als einer Million verschiedenster

Produkte fort. Es beschäftigt über 2.000 Mitarbeitende in mehr als 50

Ländern.



Falls Sie weitere Informationen über die laufenden Feierlichkeiten

erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Website banggood.com

(http://www.banggood.com/), wo Sie unschlagbare Angebote für Ihr Geld

finden.







Pressekontakt:

Wu Shihao

+86-13420677166

wushihao(at)banggood.cn



Dies ist eine Pressemitteilung von

Banggood

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 11:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1401373

Anzahl Zeichen: 2585

Kontakt-Informationen:

Firma: Banggood

Stadt: Guangzhou, China





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung