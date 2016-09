Palo Alto Networks betreibt neue europäische Cloud für WildFire in den Niederlanden

(ots) - Europäische Kunden von Palo Alto

Networks können ab sofort von den leistungsfähigen Cloud-basierten

Funktionen für Bedrohungsanalyse und -prävention von WildFire(TM)

profitieren. Dank der zuverlässig verfügbaren, in einem Rechenzentrum

in den Niederlanden betriebenen WildFire EU Cloud, können europäische

Unternehmen die Analysedienste nutzen und dabei den jeweiligen

Datenschutzanforderungen gerecht werden.



Angesichts der heutigen Bedrohungssituation ist ein globaler,

Cloud-basierter und Community-getriebener Ansatz für aggregierte

Bedrohungsanalyse der Schlüssel, um bestmögliche Bedrohungsanalyse

und -prävention zu erzielen. Auf diese Weise ist eine effektive

Verteidigung gegen eine Community von Angreifern möglich, die

ihrerseits ebenfalls Informationen, Angriffsmethoden und Techniken

miteinander austauscht. Viele Unternehmen auf der ganzen Welt und

insbesondere in Europa zeigen sich jedoch besorgt über den

Datenschutz. Dies beeinflusst ihre Bereitschaft, Daten mit einer

globalen Cloud zu teilen. Zudem können sie durch Regulierung hier

eingeschränkt sein.



Um den Anforderungen an den Datenschutz gerecht zu werden und

dennoch von den Vorteilen global geteilter Bedrohungsdaten

profitieren zu können, nimmt Palo Alto Networks nun die WildFire EU

Cloud in Betrieb. Unternehmen, die ihre Dateien übermitteln, bewegen

sich somit innerhalb der EU-Grenzen, während der Schutz durch das

größte Bedrohungsanalyse-Tool der Welt zur Verfügung steht. Als Teil

der Next-Generation-Sicherheitsplattform von Palo Alto Networks wird

dieses weltweit von mehr als 10.000 Unternehmen genutzt. Diese

globale Schutzfähigkeit ist der Schlüssel zur Verhinderung von

erfolgreichen Cybersicherheitsvorfällen in allen Phasen des

Angriffslebenszyklus.





Mit der WildFire EU Cloud können Sicherheitsteams in ganz Europa -

dank global korrelierter Analysedaten der gesamten WildFire Community

- die Jagd auf Bedrohungen sowie die Analyse und Reaktion

beschleunigen. Die Daten sind direkt zugänglich über den

kontextuellen Bedrohungsanalysedienst Palo Alto Networks

AutoFocus(TM).



Zitate



- "Die Vorteile der Cloud-basierten Bedrohungsanalyse, um

erfolgreiche Cyberangriffe zu verhindern, sind klar. Besonders

Unternehmen in Europa haben jedoch Bedenken hinsichtlich des

Datenschutzes, was ihre Möglichkeiten, Daten zu teilen oder zu

übertragen, begrenzt. Mit einer europäischen Cloud sind nun globale

Schutzfunktionen in Reichweite, um immer raffinierteren Bedrohungen

Paroli zu bieten, aber mit dem Wissen, dass die Daten in der EU

verbleiben". - Dr. Salvo Rosa, Chief Information Officer und

SielteCloud Business

Unit Manager, Gruppo Sielte S.p.A.



- "Ein Cloud-basierter und Community-orientierter Ansatz für die

fortschrittliche Bedrohungserkennung und -prävention ist von

größter Bedeutung, um Angreifer erfolgreich zu bekämpfen. Seit wir

WildFire ins Leben gerufen haben, haben wir immer wieder

investiert, um die Innovation voranzutreiben und die

Analysefunktionen zu erweitern. Auf diese Weise wollen wir dem

hohen Volumen und der zunehmenden Komplexität der Bedrohungen zu

begegnen. Durch die Inbetriebnahme unserer WildFire EU Cloud

stellen wir sicher, dass unsere Kunden von den hervorragenden

Bedrohungsanalyse-Fähigkeiten profitieren können, während die

Dateien innerhalb der EU verbleiben. So können wir Bedenken, Daten

zu übertragen, aus dem Weg räumen". - Lee Klarich, Networks

Executive Vice President, Product

Management, Palo Alto Networks.



- "Wir freuen uns, dass Palo Alto Networks seine neue EU Cloud in den

Niederlanden betreiben wird. Diese Entscheidung zeigt, wie eine

lebendige und innovative Community Unternehmen auf der ganzen Welt

hilft, sich zu entwickeln und zu wachsen. Die Niederländer haben

bereits seit langem eine proaktive Haltung gegenüber

Cybersicherheit eingenommen. Die Entscheidung von Palo Alto

Networks verstärkt den Wert dieses Engagements für den

internationalen Cybersicherheitsmarkt". - Marco de Vries,

stellvertretender Geschäftsführer Nordamerika bei

der niederländischen Agentur für Auslandsinvestitionen.



- Lesen Sie den WildFire EU Cloud-Blogpost

- Registrieren Sie sich für das baldige Webinar "Threat Prevention on

Your Terms"

- Find Sie hier mehr zu Palo Alto Networks WildFire







Über Palo Alto Networks

Palo Alto Networks ist das Sicherheitsunternehmen der nächsten

Generation und nimmt als solches die Führungsrolle in einer neuen Ära

der Cybersicherheit ein. Palo Alto Networks ermöglicht bei Tausenden

von Unternehmen weltweit die sichere Bereitstellung von Anwendungen

und schützt vor Cyberangriffen. Dank eines innovativen Ansatzes und

hochgradig differenzierter Funktionen zur Prävention von

Cyberbedrohungen bietet unsere bahnbrechende Sicherheitsplattform ein

Sicherheitsniveau, das herkömmlichen oder punktuell eingesetzten

Produkten weit überlegen ist. Dadurch sind eine sichere Abwicklung des

Tagesgeschäfts und der Schutz der wertvollsten Vermögenswerte eines

Unternehmens gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie unter

www.paloaltonetworks.com.

Palo Alto Networks und das Palo Alto Networks-Logo sind Markenzeichen

von Palo Alto Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika

sowie weltweit in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten. Alle weiteren

Markenzeichen, Markennamen und Dienstleistungsmarken hierin gehören

den jeweiligen Inhabern.



