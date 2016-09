OMRON führt neue Bildsensor-Einheit für IoT ein

(ots) - OMRON Corp. der Stadt Kyoto wird

der Welt am 26. August 2016 die HVC-P2 B5T-007001 Serie vorstellen -

eine integrierte Erkennungseinheit für menschliche Beschaffenheit,

die den Namen "Human Vision Components (HVC)"-System trägt und deren

maximale Erkennungsgeschwindigkeit zehnmal schneller ist als die von

Vorgängermodellen.



Das HCV ist eine Bildsensor-Einheit, in die zum Erkennen von

menschlichen Gesichtsausdrücken, Geschlecht, Alter, Blick und

Blinzeln in ein Kameramodul die urheberrechtlich geschützte "OKAO (R)

Vision"-Technologie integriert ist. Das HVC-P2 rühmt sich durch eine

maximale Erkennungsgeschwindigkeit, die um das Zehnfache schneller

ist, als die eines Vorgängermodells, das im März 2014 eingeführt

wurde. So ist es möglich, einen menschlichen Körper viermal pro

Sekunde (*) zu erkennen und eine Person innerhalb eines

Erkennungsbereiches unfehlbar zu verfolgen.



(*) Daten

basieren auf

einem

Kamerakopf,

der

innerhalb

einer 7,4

Meter langen

Distanz zu

einem

menschlichen

Körper

platziert

wurde.



Kunden können ebenfalls zwischen zwei Kameraköpfen wählen: ein Typ

mit Langstrecken-Erfassung und einer mit Weitwinkel-Erfassung - je

nach den spezifischen Anwendungszwecken. Ein Geräteteil, das im

HVC-P2 integriert ist, kann Merkmale und Beschaffenheit eines

Anwenders, der sich in seiner Umgebung befindet, erkennen und

einschätzen, ohne dass der Anwender sich der Kamerapräsenz bewusst

ist, wodurch Dienstleistungen erbracht werden können, die angesichts



der jeweiligen Anwendermerkmale als am passendsten erachtet werden.



Anwendungsbeispiele



- Digitalisierung der Aufmerksamkeit von Personen gegenüber Werbung,

einschließlich digitaler Beschilderung: Der Langstrecken-Typ des

HVC-P2 kann auf einer Distanz von maximal drei Metern Merkmale von

Personen erkennen und einschätzen, einschließlich Geschlecht und

Alter sowie ihre Sichtlinie und Gesichtsausdruck, und misst

beispielsweise so den Grad an Aufmerksamkeit, den Personen, die

durch einen Bahnhof laufen, den dort installierten digitalen

Beschilderungssystemen schenken.

- Unterstützung der Optimierung und Entwicklung von Produkten, die in

Verkaufsautomaten erhältlich sind: Der Weitwinkel-Typ der Maschine

kann auf einer Distanz von 50 cm einen Bereich von 100 cm x 75 cm

abdecken und Personen erfassen, die ungezwungen von einem

Verkaufsautomaten kaufen, und so Daten sammeln, die später für eine

optimale Produktauffüllung, Neuproduktentwicklung und

Marketingaktivitäten genutzt werden können.



Darüber hinaus kann das HVC-P2 in eine Vielzahl von Geräten und

Maschinen integriert werden, um verschiedene Aufgaben auszuführen,

die Menschen und Maschinen involvieren, einschließlich Schutz von

Personen, die in Fertigungsstätten arbeiten, Erfassen von

Fahrstuhlüberlastung sowie Aufpassen auf Personen, die in

Pflegeheimen versorgt werden.



Die Integration der urheberrechtlich geschützten

Bildsensor-Technologie, mit der menschliche Beschaffenheit erkannt

werden kann und die nun in Form des HVC-P2 erhältlich ist, in alle

Geräte und Maschinen trägt zu der Realisierung einer IoT-Gesellschaft

bei, in der Gegenstände für Menschen arbeiten.



Hauptfunktionen



1. Zehn Arten von Bildsensor-Funktionen stehen zum Erkennen

menschlicher Beschaffenheit in verschiedenen Perspektiven zur

Verfügung: (1) Gesichtserkennung, (2) Erkennen vom menschlichen

Körper, (3) Handerkennung, (4) Einschätzung der Gesichtsausrichtung,

(5) Blickeinschätzung, (6) Blinzeleinschätzung, (7)

Alterseinschätzung, (8) Geschlechtseinschätzung, (9)

Ausdruckseinschätzung (fünf Gesichtsausdrücke: neutral, glücklich,

überrascht, wütend und traurig) sowie (10) Gesichtserkennung



- Die Erkennung und Einschätzung wird in Form digitaler Daten

ausgegeben, einschließlich der Anzahl von Erkennungen, Winkeln und

Alter, sowie als Textdaten, einschließlich Gesichtsausdrücken und

Geschlecht.



2. Das HVC-P2 besteht aus einer Kamera und einem separatem

Mainboard, das durch ein flexibles Flachkabel angeschlossen ist,

wodurch es an der Kante einer Flachbildschirmeinheit installiert

werden kann, was bei zuvor erhältlichen All-in-One-Einheiten

schwierig war.



3. Für das Ausgangsbild kann zwischen drei Typen gewählt werden:

keine Bildausgabe, 160x120 Pixel und 320x240 Pixel.



Hinweis: Das HVC-P2 ist mit Gesichtserkennungsfunktion sowie

Funktionen zur Erkennung anderer menschlicher Züge ausgestattet. Der

Gebrauch erfordert Due Diligence und Vorsichtsmaßnahmen vom Kunden,

um nicht gegen Recht am eigenen Bild und Datenschutz von Personen,

die vom System womöglich erfasst werden, und gegen verschiedene

Gesetze und Vorschriften, einschließlich Urheberrecht, zu verstoßen.



Spezifikationen



Artikel: Spezifikationen

Typ mit Typ mit

Langstreckenerkennung Weitwinkelerkennung

(B5T-007001-010) (B5T-007001-020)

- 1.600 x 1.200 Pixel 1.600 x 1.200 Pixel

Erkennungsauflösung:

- horizontaler 54 Grad 94 Grad

Erkennungsbereich

(Blickwinkel):

- vertikaler 41 Grad 76 Grad

Erkennungsbereich

(Blickwinkel):

- Größe: Kameraboard: 25 x 25

mm; Mainboard: 45 x

45 mm



Erkennungsdistanz (Referenzwert (*))



Funktion: Maximale Distanz

Typ mit Typ mit

Langstreckenerkennung Weitwinkelerkennung

(B5T-007001-010) (B5T-007001-020)

- Körpererkennung: 17 m 8 m

- Gesichtserkennung: 10 m 5 m

- Handerkennung: 6 m 3 m

- Gesichtsausrichtung, 3 m 1,5 m

Blick, Blinzeln,

Alter, Geschlecht- und

Ausdruckseinschätzung,

Gesichtserkennung:

(*) Außerhalb der

vorgegeben Distanz

beginnt die

Erkennung/Einschätzung

an Genauigkeit zu

verlieren.



Informationen zu OMRON Corporation



OMRON Corporation ist ein weltweiter Marktführer im Bereich der

Automatisierung, was auf seinen Kernkompetenzen in der Sensor- und

Regelungstechnologie beruht. OMRONs Geschäftstätigkeiten decken ein

breites Spektrum ab, das von industrieller Automatisierung und

Elektrokomponenten bis zu elektronischen Automobilkomponenten,

soziale Infrastruktursysteme, Gesundheitswesen und Umweltlösungen

reicht. OMRON wurde 1933 gegründet und verfügt weltweit über etwa

38.000 Mitarbeiter, deren Arbeit sich der Bereitstellung von

Produkten und Dienstleistungen in mehr als 110 Ländern und Regionen

widmet. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen unsere Website

(http://www.omron.com/)







Pressekontakt:

Masayuki Atsumi

Corporate Communications Department

OMRON Corporation

+81-75-344-7175

masayuki_atsumi(at)omron.co.jp



Dies ist eine Pressemitteilung von

Omron Healthcare Europe

Datum: 17.09.2016 - 11:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1401378

Anzahl Zeichen: 9001

Kontakt-Informationen:

Firma: Omron Healthcare Europe

Stadt: Kyoto, Japan





