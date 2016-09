Geschäftsführung von SammyDress kündigt neue Logistikoptionen sowie Maßnahmen zur Qualitätskontrolle an

(ots) - In den letzten fünf Jahren hat

SammyDress sich zu einem weltberühmten Lieferanten für die aktuellste

Bekleidung und aktuellsten Accessoires für Damen und Herren

entwickelt. Der Erfolg von SammyDress ist größtenteils der

Bereitschaft des Unternehmens zuzuschreiben, seinen Kunden zuzuhören.

Aktuelles Kundenfeedback konzentrierte sich weitgehend auf die

Versandgeschwindigkeit und die Maßnahmen für Qualitätskontrolle.

Heute kündigte die Geschäftsführung von SammyDress mit Stolz einen

neuen Prioritätsversand sowie ein überarbeitetes Protokoll für

Qualitätskontrolle an. Gemeinsam ermöglichen diese Änderungen, dass

Kunden Produkte schneller erhalten und die Qualität der zugestellten

Produkte auf einem zufriedenstellenden Niveau bleibt.



SammyDress basiert auf dem Versand von China ins Ausland, wobei

Postwege zu wichtigen Ländern, wie den USA, Wochen dauern können.

Expressversand ist zwar verfügbar, aber kostet in der Regel übermäßig

viel Geld. Um dieses Logistikproblem zu beheben, führt SammyDress

einen direkten Prioritätsversand ein. Der direkte Prioritätsversand

ermöglicht Kunden, Produkte genauso schnell wie über den Expressweg

zu empfangen, doch ähneln die Preise denen des Postwegs. Dadurch

können Kunden weiterhin hochwertige Dienste für günstige Preise

erhalten.



Das Unternehmen hat ebenfalls neue Maßnahmen zur

Qualitätskontrolle eingeführt, durch die sichergestellt wird, dass

verkaufte Produkte den Standards von SammyDress entsprechen. Von

allen Produkten, die über SammyDress verkauft werden sollen, muss

eine Probe eingereicht werden. Das Modeteam bei SammyDress überprüft

dann die Proben auf Qualität, Mängel, handwerkliche Ausführung, usw.

So wird sichergestellt, dass keine Ware an Kunden verkauft wird,

deren Qualität zu beanstanden ist.



Das SammyDress-Team führt jetzt eine detaillierte Produktprüfung



ein, bevor ein Produkt versendet wird. Auch wenn ein Produkt den

Standard von SammyDress erfüllt, wird das Unternehmen dennoch

einzelne Produkte auf Mängel untersuchen. So wird gewährleistet, dass

kein Kunde ein fehlerhaftes Produkt erhält.



Falls das Produkt Mängel aufweist, wird SammyDress das Produkt

zurücksenden oder austauschen. SammyDress akzeptiert

Warenrücksendungen innerhalb der ersten 30 Tage nach Empfang des

Produkts. Die Mitarbeiter von SammyDress können direkt durch die

Sparte "Kontakt" (Contact Us) auf der Website erreicht werden.



SammyDress ist ein Tochterunternehmen von Globalegrow wie Zaful

(http://www.zaful.com/)und Rosegal (http://www.rosegal.com/). Wer auf

der Suche nach bestimmten Nischenprodukten ist, sollte diese beiden

Seiten ausprobieren. Zaful bietet die aktuellste und ausgefallenste

Bekleidung, während bei Rosegal Modestile von Vintage bis zu modern

zu finden sind. Beide Seiten bieten die gleiche Qualitätskontrolle

und Logistikstandards wie SammyDress.







